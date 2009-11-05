В гипермаркетах FoxMart Киева прошли «Дни Windows 7»

С 31 октября по 4 ноября столичные гипермаркеты бытовой техники и электроники «FoxMart» праздновали запуск новой операционной системы Windows 7, сообщили УНИАН в пресс-службе компании "Фокстрот. Техника для дома".

Посетившие магазины покупатели в период «Дней Windows 7» могли узнать о преимуществах новой операционной системы (ОС), приобрести коробочные версии по уникальной цене, либо выгодно купить ноутбук с предустановленной Windows 7.

С 31 октября у потребителей Украины появилась возможность приобрести украинскую и русскую версии новой суперскоростной ОС. Сеть «FoxMart» выступила официальным партнёром запуска. Презентация Windows 7 состоялась в гипермаркете «FoxMart» по проспекту Московскому, 34. Каждый посетитель мог пройти по семи демо-зонам и посмотреть, как работает новый продукт на практике. Кроме того, «Гигант возможностей» не мог оставить своих покупателей без подарков. Обладателями современных ноутбуков ACER eME725-433G25Mi (LX.N2802.001) с предустановленной ОС Windows 7 стали Кира Гурвиц и Игорь Дука.

По словам генерального директора компании «Майкрософт Украина» Дмитрия Шимкива, «Windows 7 - удобная и понятная для пользователя операционная система, задача которой - упростить работу на компьютере».

Специалисты «FoxMart» прогнозируют достойные уровни продаж нового продукта.

«Возможность Windows 7 эффективно работать на компьютерах с небольшой скоростью позволит сети формировать более выгодные по цене предложения ПК+ПО. А поддержка режима «малти-тач» ускорит процесс поступления на полки магазинов семейства устройств «всё-в-одном», - отметил руководитель продаж розничной сети «FoxMart» Александр Дардалан.

Справка УНИАН. Сеть гипермаркетов «FoxMart» начала деятельность в 2005 году и сегодня насчитывает 33 объекта в Украине и 2 в Молдове. Это самые большие магазины бытовой электроники в Украине. Гигантские торговые объекты «FoxMart» располагаются на площадях от 1500 до 7000 кв.м.

Кроме широкого ассортимента, сеть предлагает также уникальные для украинского рынка услуги. Так, в гипермаркетах работают так называемые «гейм зоны» - специально отведённые территории в торговом зале, где посетители могут убедиться в качестве звука и изображения или протестировать новую видеоигру. Также в отделах аудио- и видеотехники действуют «Hi-Fi островки», где можно проверить акустику и возможности домашних кинотеатров.

На постоянной основе в каждом магазине сети действует «Программа защиты мизерных цен», которая гарантирует возврат 150% разницы, если клиент найдёт аналогичный продукт дешевле в другой розничной сети.