Тимошенко: для введения ЧП нет оснований

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что сегодня нет оснований говорить о необходимости введения чрезвычайного положения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам в Черновцах.

«Когда есть превышение эпидемиологического порога, то вводится карантин - это и есть медицинское чрезвычайное положение, которое необходимо для того, чтобы задействовать все протоколы организационных действий и все протоколы медицинских действий», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Тимошенко рада помощи политиков и чиновников

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что рада любой помощи политиков и государственных деятелей в борьбе с эпидемией гриппа.

«Кто хочет помогать сегодня и имеет для этого полномочия, мы всегда будем рады получать такую помощь», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО журналистам в Черновцах, выссказывая по их просьбе свое мнение в отношении решений Президента Украины о том, что координатором действий по борьбе с эпидемией будет Совет национальной безопасности и обороны.

Комментируя заявления некоторых политических сил о том, что борьба с эпидемией является пиар-кампанией премьер-министра, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что «считает ненормальной такую постановку вопроса».

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что комиссия Всемирной организации здравоохранения детально проанализировала ситуацию в Украине, в том числе меры, предпринятые правительством. «И Всемирная организация здрввоохранения, а это уже не украинские грязные политики, дала очень высокую оценку тому, как Украина действовала и как Украина действует. И думаю, что нам нужно научиться уважать Украину и не опускать ее так, как иногда опускают политики и некоторые СМИ. Если граждане уважают свою страну, эта страна всегда будет процветать, а если доходит до того, что в результате всех политических событий граждане прекращают уважать свою страну, тогда возникает стагнация, и страна это очень сложно переживает. Я хочу, чтобы вы ориентировались не на громкие заявления политиков, а на экспертные оценки ВОЗ», - сказала премьер.