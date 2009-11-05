ГЛАВНОЕ на 5 ноября (день)

Хроника дня

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В Украине от гриппа и его осложнений умерли 96 человек

В Украине от гриппа и его осложнений умерли 96 человек заявила на заседании Верховной Рады председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА.

По ее словам, в числе умерших шесть врачей, семь беременных и девять детей.

В ходе доклада проекта постановления о первоочередных мерах противодействия распространению пандемического гриппа в Украине Т.БАХТЕЕВА отметила, что Партия регионов настаивает, чтобы 500 млн. грн. были переданы в регионы для закупки лекарств и медицинских препаратов.

При этом Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН несколько раз перебивал ее, отмечая: «Вы докладываете как председатель комитета, а не как член фракции Партии регионов, и речь идет о проекте постановления парламента Украины, а не фракции Партии регионов, поэтому давайте прекратим политическую агитацию».

Грипп протекает в легкой форме

Вирус гриппа А/H1N1 у 90% инфицированных протекает в легкой форме, не отличаясь от других ОРВИ. Об этом в интервью еженедельнику «Комментарии:» сообщил заведующий лабораторией иммунологии и вакцинопрофилактики Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л.Громашевского АМН Украины Игорь МАРИЧЕВ.

Врач обратил внимание на то, что “заболевание калифорнийским гриппом не является абсолютно смертельным, возможные тяжелые последствия можно предотвратить, своевременно обратившись к врачу”.

Он привел данные Минздравсоцразвития России, которое отмечает, что “вирус гриппа А/H1N1 у 90% инфицированных протекает в легкой форме, не отличается от других ОРВИ. Однако 3–5% случаев протекают очень тяжело, с проявлением пневмонии и дыхательной недостаточности. 1,5% требуют интенсивной терапии с искусственной вентиляцией легких», - объяснил И.МАРИЧЕВ.

Он отметил, что на сегодняшний день в Украине не зарегистрированы вакцины против калифорнийского гриппа. В то же время в России, по словам И.МАРИЧЕВА, официально зарегистрированы четыре вакцины против свиного гриппа: «инфлювир», «пандефлю», «моногрипол» и «моногрипол непро». Он отметил, что с 9 ноября в России начнется вакцинация населения против вируса гриппа A/H1N1.

ВОЗ прогнозирует в Украине три "волны" гриппа A/H1N1

Спад заболеваемости гриппом в Украине следует ожидать после массовой вакцинации населения, прогнозирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Руководитель бюро ВОЗ в Украине Игорь ПОКАНЕВИЧ называет введение карантина и вакцинацию главными факторами остановки распространения по территории Украины гриппа A/H1N1, сообщает "Немецкая волна".

Также руководитель бюро ВОЗ в Украине отметил, что по оценкам организации, в Украине, как и во всем мире, будет три волны гриппа A/H1N1: первая – сейчас, вторая – весной, а третья – осенью следующего года.

И.ПОКАНЕВИЧ считает уместным продолжение карантинных мер в западных областях Украины и введение карантинного режима там, где показатель заболеваемости в ближайшее время может превысить эпидемический порог, а также немедленную иммунизацию населения от "свиного" гриппа.

На вопрос о том, когда в Украине может начаться вакцинация, если в стране еще официально не зарегистрирован ни один препарат для проведения профилактических прививок, а это длительный процесс, представитель Всемирной организации здравоохранения ответил: "Сегодня есть возможность использовать вакцину в случае эпидемии. По достаточно быстрому механизму завоза ее в страну".

"Мы оцениваем сейчас ситуацию, если прогноз будет пессимистичен и данные будут свидетельствовать о реальной угрозе, то мы будем делать все для того, чтобы вакцина была доступна для населения как можно скорее. Но следует учесть, что на эту вакцину в мире серьезный спрос", - добавил И.ПОКАНЕВИЧ.

Накануне эксперты ВОЗ сообщили, что возможной причиной большого количества заболеваний в Украине является именно пандемический грипп. Однако не все случаи A/H1N1 лабораторно подтверждены ввиду сложностей с проведением лабораторных анализов.

Регионы на борьбу с гриппом получат 500 млн. грн.

ВР поручила Кабмину направить не менее 500 млн. грн. в регионы до конца года для борьбы с эпидемией гриппа

Верховная Рада поручила правительству при формировании направлений использования средств, дополнительно выделенных Министерству здравоохранения для осуществления мер по предотвращению распространения пандемического гриппа А/Н1N1 и эпидемии гриппа, предусмотреть в 2009 году направление в регионы не менее 500 млн. грн. на отмеченные меры.

За принятие соответствующего постановления «О ситуации, сложившейся в связи с эпидемией гриппа и пандемического гриппа А/Н1N1, и первоочередные меры противодействия ее распространению» проголосовали 424 народных депутаты из 444, зарегистрированных в сессионном зале.

Парламент также поручил безотлагательно обеспечить выполнение в полном объеме Указа Президента от 31 октября 2009 года №887/2009 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 октября 2009 года «О безотлагательных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки пандемического гриппа в Украине» и принятых Кабинетом Министров решений, направленных на предотвращение распространения пандемического гриппа А/Н1N1 и распространение эпидемии гриппа и острых респираторных заболеваний среди населения.

При этом, должен быть обеспечен жесткий контроль за целевым использованием средств, выделенных на преодоление эпидемии.

Правительство также должно в 10-дневный срок утвердить Правила санитарной охраны территории Украины, адаптированные к положениям Международных медико-санитарных правил, и до 10 ноября 2009 года разработать единые подходы к сбору, анализу, формированию информации и прогнозированию развития эпидемической ситуации и обеспечить ежедневное доведение до населения объективной и взвешенной информации по этому вопросу.

Финансы

МВФ предупреждает Украину о возможном сокращении помощи

Международный валютный фонд выступил с предупреждением о возможном сокращении финансовой помощи Украине, экономика которой самым серьезным образом пострадала от рецессии, заявив, что эта страна уходит в сторону "с правильного пути", принимая популистские решения об увеличении зарплат и пенсий. Об этом сообщают «Подробности» со ссылкой на The Financial Times.

Эти предупреждения прозвучали после того, как украинский Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал 30 октября указ о таких увеличениях, проигнорировав предостережения МВФ и своего премьер-министра и главной соперницы Юлии ТИМОШЕНКО. Причиной такого противостояния стало соперничество политических руководителей Украины, которое существенно усилилось накануне предстоящих в январе президентских выборов.

Как пишет издание, глава МВФ Доминик СТРОСС-КАН выразил "глубочайшую обеспокоенность" решением В.ЮЩЕНКО подписать этот указ. Без малого 11 миллиардов долларов, полученные с началом мирового кризиса Киевом от МВФ, помогли Украине остаться на плаву в финансовом плане. А теперь фонд думает, выделять ли в ноябре очередной транш на 3,8 миллиарда долларов. Эти средства крайне важны для сохранения стабильности в Украине в предстоящие месяцы, однако Д.СТРОСС-КАН заявляет, что сначала страна должна отменить решение о 20-процентном увеличении зарплат и пенсий.

В связи с 18-процентным сокращением ВВП в этом году финансовая ситуация в Украине оказалась на краю пропасти. Выделение средств на зарплаты и пенсии обойдется в 10 миллиардов долларов дополнительных ассигнований, а правительственные чиновники говорят, что таких денег в казне просто нет.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила В.ЮЩЕНКО и другим кандидатам в президенты, поддержавших повышение соцстандартов (в их числе был и Виктор ЯНУКОВИЧ), что это сделано для расшатывания ее правительства. По словам сторонников премьера, ее оппоненты надеются сорвать планы поддержки МВФ страны и еще глубже ввергнуть Украину в кризис, помешав тем самым реализации ее президентских амбиций.

Противники Ю.ТИМОШЕНКО обвиняют Международный валютный фонд в том, что он слишком мягко относится к ее правительству в вопросе выделения средств помощи, несмотря на его весьма невыразительные действия в проведении реформ.

Усиливаются опасения в том, что такое ожесточенное соперничество может привести Украину к финансовому краху накануне выборов. А между тем, в этой стране 40 процентов доли рынка принадлежит европейским банкам, и Запад ведет здесь активную борьбу за влияние с Россией, отмечает The Financial Times.

ТЭК

«Нафтогаз»: долги ТКЭ осложняют аккумулирование средств

НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что растущая задолженность внутренних потребителей и сложная финансовая ситуация в Украине усложняют аккумулирование средств для своевременных и полных расчетов за импортированный в октябре природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что в то же время, несмотря на значительную задолженность предприятий коммунальной тепловой энергетики (ТКЭ), компания в полном объеме обеспечила лимитами природного газа предприятия ТКЭ и остальных потребителей во всех регионах Украины.

«Газ Украины» потребовал от ТКЭ срочно погасить долги

ДК «Газ Украины» требует от предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) срочно погасить задолженность за природный газ, накопленную на протяжении прошлого отопительного сезона 2008-2009 гг. (с 1 октября 2008 года).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

К 4 ноября 2009 года задолженность предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с 1 октября 2008 года, составила 2,39 млрд. грн. (уровень оплаты – 73%). Кроме того, долг АЭК «Киевэнерго» за потребленный в 2008-2009 гг. природный газ, превышает 594 млн. грн. (уровень оплаты в 2009 г. - 72%).

Наибольшую задолженность имеют предприятия ТКЭ Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Луганской областей (долг каждого региона за газ, потребленный с 01.10.08, превышает 100 млн. грн.).

Среди предприятий ТКЭ наибольшие долги за газ с 1 октября 2008 года (превышает 100 млн. грн.) накопили «Донецктеплокоммунэнерго», Запорожский концерн «Городские тепловые сети», «Харьковские тепловые сети», «Криворожтеплосеть», «Донецкгортеплосеть», «Криворожская теплоцентраль», «ТЭЦ-3» (г. Харьков).

ДК «Газ Украины» требует от руководителей предприятий ТКЭ и местных органов власти срочно погасить задолженность за потребленный природный газ.

ГНАУ реструктуризирует налоговые обязательства «Нафтогаза»

Для обеспечения расчетов с ОАО «Газпром» за поставленный в октябре 2009 года газ Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) реструктуризирует налоговые обязательства НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

«Для оплаты за газ будут использованы средства, которые появятся у «Нафтогаза» после того, как будет рестуктуризирована выплата по налоговым обязательствам. Сейчас «Нафтогаз» и ГНАУ как раз занимаются этим вопросом», – сказал источник.

По его словам, ранее была достигнута договоренность, что в случае проблем с деньгами ГНАУ согласится на реструктуризацию налоговых выплат. При этом источник не уточнил, какой объем выплат будет реструктуризирован и каким образом.

Вместе с тем собеседник УНИАН отметил, что для оплаты за газ планируется также использовать средства, полученные в результате хозяйственной деятельности компании, однако не уточнил сумму этих средств. При этом источник подчеркнул, что оплату за поставленный в октябре газ НАК «Нафтогаз Украины» планирует осуществить в установленные сроки – до 7 ноября т.г.

«В пятницу будет произведен расчет», – сказал источник.

Напомним, вчера, 4 ноября, министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» аккумулирует средства для того, чтобы своевременно заплатить «Газпрому» за поставленный в октябре природный газ. Он уточнил, что размер платежа составляет около 460 млн. долл.

Также Ю.ПРОДАН отметил, что расчет может быть проведен за счет средств НАК «Нафтогаз», полученных от хозяйственной деятельности, либо за счет других средств.

«Если надо будет, будут заимствования, у НАК «Нафтогаз» есть облигации внутреннего займа, они тоже могут быть проданы», – сказал он.

Парламент защитил трудовые права работников ТЭК

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно обеспечения защиты трудовых прав граждан)”.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 377 из 442 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом вносятся изменения в Законы Украины “О мерах, направленных на обеспечение стабильного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса” и “Об исполнительном производстве”. Цель таких изменений - обеспечение выполнения судебных решений о взыскании задолженности по заработной плате и других выплат, которые принадлежат работнику в связи с трудовыми отношениями, и восстановление нарушенных прав и интересов взыскателей в исполнительном производстве.

В действующем Законе “О мерах, направленных на обеспечение стабильного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса”, не предусмотрена возможность взыскания заработной платы и других выплат, которые принадлежат работнику в связи с трудовыми отношениями, даже по решению суда.

Строительство

ВР упростила покупку земли физическими и юридическими лицами

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об упрощении порядка приобретения прав на землю)».

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовал 351 из 443 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено упрощение порядка приобретения физическими и юридическими лицами права собственности и пользования на земельные участки из земель государственной и коммунальной собственности, а также расширение прав землевладельцев и землепользователей относительно пользования ими.

Законом предусмотрено ограничить сферу применения процедуры согласования места расположения объекта (выбора земельного участка), которая является стадией отвода земельного участка, лишь случаями изъятия (выкупа) земельного участка для общественных нужд или его отчуждения по мотивам общественной необходимости.

Законом установлен порядок согласования документации по землеустройству по принципу “единого окна” путем создания при каждой районной государственной администрации или городе областного значения комиссии, в состав которой должны входить представители всех органов, уполномоченные согласовывать такую документацию. Устанавливается трехнедельный срок рассмотрения этой комиссией поданной документации, а также правила, согласно которым основаниями отказа в согласовании документации может быть исключительно ее несоответствие закону.

Также вводится правило, согласно которому определение направлений использования земельного участка в пределах категории земель является свободным (кроме земель сельскохозяйственного использования и земель обороны).

Законом предусмотрено, что в случае, если после признания земельных торгов несостоявшимися в связи с наличием на них только одного покупателя, на повторных земельных торгах по продаже того же лота присутствует только один указанный покупатель, лот может быть продан ему по стартовой цене. Это позволит осуществлять продажу государственной или коммунальной земли (прав на них) в случаях ограниченности спроса на них ввиду их низкой инвестиционной привлекательности.