Оснований для карантина в столице нет

Главный государственный санитарный врач Киева Анатолий ПОНОМАРЕНКО считает, что на сегодняшний день нет оснований для введения карантина в Киеве в связи с эпидемией гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Мое мнение и специалистов коллегиально, что для этого оснований сегодня нет», - сказал он.

В то же время А.ПОНОМАРЕНКО заметил, что решение об объявлении карантина принимается на высшем уровне, и в случае, если такое решение будет принято, А.ПОНОМАРЕНКО и его коллеги будут его выполнять.

Он также считает, что в ближайшее время ситуация с эпидемией гриппа должна переломиться, и эпидемия должна пойти на спад.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обратился к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой дать поручение главному государственному санитарному врачу Украины об объявлении карантина в городе Киеве.