Лондонская лаборатория передала свое заключение

Лондонская лаборатория подтвердила наличие вируса A/H1N1 у 15 украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра здравоохранения Зиновий МЫТНИК.

«Мы получили результаты из Лондона, из лаборатории, куда направляли материалы из наших лабораторий, и из 34 образцов, которые мы направляли, в основном из западных регионов, 15 положительных результатов на A/H1N1», - сказал он. При этом З.МЫТНИК отметил, что на данное время пока окончательно не установлено, у кого из умерших и живых больных присутствует этот вирус, поскольку окончательные клинические патологоанатомические, гистологические исследования еще не завершены.

По словам З.МЫТНИКА, по состоянию на сегодняшний день в Украине от пневмонии умерли 95 человек. Также он отметил, что за последние сутки в Украине заболели ОРВИ и гриппом 127 тыс. 254 человека, из которых 80 тыс. взрослых. Таким образом, начиная с 29 октября, в государстве болеют 632 тыс. 877 человек.