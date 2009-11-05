Оксолиновая мазь от "Лубныфарм" будет раздаваться бесплатно

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что выпущенная на ОАО "Лубныфарм" (г. Лубны Полтавской обл.) оксолиновая мазь будет раздаваться людям бесплатно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер ПР и кандидат на пост Президента Украины заявил, при посещении ОАО "Лубныфарм", где при поддержке «регионалов» возобновлено производство оксолиновой мази.

«Это один из пунктов нашей программы. В нашей программе есть пункт оказания гуманитарной помощи всем регионам Украины. Это будет помощь Украине от Полтавщины и города Лубны", - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

В завершение встречи В.ЯНУКОВИЧ передал г. Лубны 24 тысячи защитных марлевых повязок.

Как сообщал УНИАН, фармацевтическое предприятие ОАО «Лубныфарм» после 7 летнего перерыва возобновило производство оксолиновой мази.

4 ноября председатель Полтавского областного совета Александр УДОВИЧЕНКО заявил, что «уже до конца этой недели на предприятии произведут первую партию в количестве 60 тыс. тюбиков мази. Первая партия мази будет продаваться в Полтавском регионе, однако для увеличения объемов производства мази необходима государственная поддержка».

Оксолиновая мазь – профилактическое средства в борьбе с вирусной инфекцией. Дефицит препарата сегодня наблюдается по всей территории Украины.