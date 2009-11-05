ЕС готов сотрудничать с Украиной и Беларусью в рамках "Восточного партнерства"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что получил от Европейского Союза заверения в готовности сотрудничать с Украиной и Беларусью в рамках “Восточного партнерства”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время совместной с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО пресс-конференции в Киеве.

При этом В.ЮЩЕНКО сослался на разговор с президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

“Я 15 минут назад беседовал с президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ - одним из итогов наших сегодняшних переговоров является то, что Украина и Беларусь хотят выступить в системе совместных проектов по освоению ресурсов ЕС в проекте “Восточное партнерство” - на что я получил политическую поддержку”, - отметил он.

По словам Президента Украины, на политическом уровне есть понимание важности того, чтобы две страны “научились говорить в один голос, особенно в рамках европейских отношений, в рамках пакета “Восточного партнерства”. Он убежден, что от этого выиграют оба народа.

В свою очередь, А.ЛУКАШЕНКО заметил, что Европейский Союз может состояться без Украины и Беларуси, но без этих двух стран невозможна Европа.