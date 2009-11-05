Анонс на 5 ноября
17:02, 05 ноября 2009Разное
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Официальный визит в Украину Президента Беларуси Александра Лукашенко. Тимошенко с рабочей поездкой посетит Черновицкую область.Пресс-конференция «Отмена рыночного сбора уменьшит нагрузку на бизнес».
Официальный визит в Украину Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.
Пленарное заседание Верховной Рады Украины.
Тимошенко с рабочей поездкой посетит Черновицкую область.
Семинар на тему: "Швейцария для Украины. Улучшение доступа на рынок Швейцарии и ЕС для малых и средних предприятий Украины в отраслях металлообработки и машиностроения".
Пресс-конференция на тему: «Отмена рыночного сбора уменьшит нагрузку на бизнес».
Церемония официального открытия ХІІ Киевской международной книжной ярмарки.
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