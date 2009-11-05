Анонс на 5 ноября

Официальный визит в Украину Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Пленарное заседание Верховной Рады Украины.

Тимошенко с рабочей поездкой посетит Черновицкую область.

Семинар на тему: "Швейцария для Украины. Улучшение доступа на рынок Швейцарии и ЕС для малых и средних предприятий Украины в отраслях металлообработки и машиностроения".

Пресс-конференция на тему: «Отмена рыночного сбора уменьшит нагрузку на бизнес».

Церемония официального открытия ХІІ Киевской международной книжной ярмарки.