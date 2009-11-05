Мельниченко захотел в Президенты
17:12, 05 ноября 2009Разное
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В ЦИК взял необходимые бланки
Бывший майор Государственной службы охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО выразил желание баллотироваться в Президенты Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам, отвечая на вопрос, с какой целью он сегодня приходил в Центральную избирательную комиссию Украины.
Н.МЕЛЬНИЧЕНКО сказал, что он сегодня взял в ЦИК необходимые бланки для того, чтобы заполнить их на подачу заявления о регистрации его кандидатом в Президенты Украины.
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