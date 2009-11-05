Черновецкий продолжает настаивать на введении карантина в Киеве

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ настаивает на введении в Киеве карантинного режима в связи с эпидемией гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По словам мэра, количество заболевших обычным сезонным гриппом в Киеве на данный момент - на уровне прошлого года, однако ситуация осложнена выявлением гриппа A/Н1N1. Как сказал мэр, если по прогнозу эпидемия сезонного гриппа будет преодолена в течение 2-3 недель, то грипп A/Н1N1 может выявляться, по словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, в течение года или даже двух.

Мэр Киева привел статистические данные, в соответствии с которыми на сегодняшний день в Киеве зафиксировано больных с диагнозом ОРВИ 46 тысяч человек, из них госпитализированы 942, в том числе 342 ребенка и 98 беременных.

В связи с этим мэр Киева уже обратился к Кабинету министров с просьбой разрешить выдачу беременным больничных листов, и такое решение уже одобрено правительством.

Также Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ напомнил, что он обратился в Министерство здравоохранения, чтобы в Киеве был введен такой же карантинный режим, как в западных регионах Украины, однако получил отказ Главного государственного санитарного врача Украины.

Свою позицию Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пояснил тем, что в Киеве - огромное количество приезжих, в том числе из западных регионов. По его словам, ему непонятна причина отказа ввести карантинный режим, в связи с чем Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что киевские власти намерены продолжать отстаивать свою позицию.