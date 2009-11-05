Курс НБУ на 06.11.09

Официальный курс НБУ на 06.11.09100 USD США – 801.3800 (5 ноября – 801.4800) 100 EUR – 1191.4116 (5 ноября – 1183.0646) 10 RUR – 2.7508 (5 ноября – 2.7416) Учетные курсы банковских металлов на 06.11.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-87190.14 (5 ноября-87501.58) 961 XAG 10 Серебро-1392.80 (5 ноября-1400.99) 962XPT10Платина-108987.68(5 ноября-109001.28) 964XPD10 Палладий-26525.68(5 ноября-26368.69)

Официальный курс НБУ на 06.11.09 100 USD США – 801.3800 (5 ноября – 801.4800) 100 EUR – 1191.4116 (5 ноября – 1183.0646) 10 RUR – 2.7508 (5 ноября – 2.7416) Учетные курсы банковских металлов на 06.11.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-87190.14 (5 ноября-87501.58) 961 XAG 10 Серебро-1392.80 (5 ноября-1400.99) 962XPT10Платина-108987.68(5 ноября-109001.28) 964XPD10 Палладий-26525.68(5 ноября-26368.69)

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