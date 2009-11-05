Главное на 5 ноября (вечер)

Финансы

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,2515/8,2765, к 12:00 цены упали 8,1530/8,1750. К закрытию торгов ценовые уровни достигли текущего минимума - 8,2315/8,2535 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2831/40, а к 12:00 цены снизились 0,2795/0,2805. К закрытию цены установились на уровне - 0,2797/0,2805. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,1335(-0,3117).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4822/24, а к 15:10 выросли 1,4869/71. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,2325/12,2715, к 12:00 цены снизились 12,0980/12,1320. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню – 12,0730/12,1140.

Европейский центральный банк (ЕЦБ), как и ожидалось, сохранил учетную банковскую ставку на уровне 1%. Как сообщает ИТАР-ТАСС, такое решение принял на состоявшемся сегодня заседании Совет ЕЦБ.

Нынешний исключительно низкий уровень учетной ставки, сохраняющийся на протяжении полугода, по мнению экспертов, продержится, видимо, еще в течение нескольких месяцев, а затем начнет постепенно повышаться. Такой курс диктуют практически нулевая инфляция и стремление ЕЦБ продолжать содействовать уже начавшемуся выходу из кризиса экономики еврозоны, куда входят 16 стран с населением в 329 млн. человек. Германия и Франция, ключевые страны ЕС, вышли из рецессии во втором квартале текущего года.

Новости ТЭК

НАК «Нафтогаз Украины» сегодня успешно завершила комплексную реструктуризацию своего внешнего долга путем формального обмена еврооблигаций и обязательств по двусторонним кредитам на единый listed инвестиционный инструмент.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении сказано, что новые облигации, выпущенные под гарантии правительства с погашением в 2014 году, ставка купона по которым составляет 9,5%, сегодня были поданы в клиринговые системы.

Компания отмечает, что эта реструктуризация является важным этапом последующего развития компании. Измененный долговой портфель компании включал еврооблигации на сумму 500 млн. долл. со сроком погашения 30 сентября 2009 года и двусторонние кредиты на общую сумму 1,1 млрд. долл. Более чем 93% владельцев облигаций и 100% других кредиторов компании проголосовали в поддержку программы реструктуризации.

В сообщении также указывается, что компания и ее советники приложили большие усилия для подготовки предложения обмена, которое включало комплексную реструктуризацию пяти отдельных инструментов с их последующим обменом на новый инструмент. Компания довольна тем, что условия транзакции встретили значительную поддержку со стороны кредиторов.

«Это был технически тяжелый процесс, с которым руководство компании и ее советники успешно справились. Кроме избавления от значительной финансовой нагрузки на «Нафтогаз», эта транзакция способствует созданию позитивного имиджа Украины на международных рынках капитала и демонстрирует успешное сотрудничество с правительством», - цитирует пресс-служба председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНУ.

Самый современный украинский нефтеперерабатывающий завод ПАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» (г. Одесса), принадлежащий российской компании «ЛУКОЙЛ», возобновил производство нефтепродуктов, остановленное в начале октября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО «ЛУКОЙЛ» (Россия).

В сообщении отмечается, что ОАО «АК «Транснефть» изыскала техническую возможность с 1 ноября 2009 года начать поставки нефти по трубопроводу «Дружба» по маршруту «граница Беларуси - граница Украины - Броды - Одесса».

Также в сообщении отмечено, что в ноябре «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» получит 195 тыс. тонн нефти и сможет восстановить производство нефтепродуктов в прежнем объеме.

Сельское хозяйство

Государственный комитет Украины по земельным ресурсам разъяснил усовершенствованный порядок бесплатного оформления и выдачи гражданам государственных актов на право собственности на земельные участки.

Об этом говорится в сообщении ведомства, переданном агентству УНИАН.

Согласно постановлению Кабмина №1112 «О дополнительных мерах относительно бесплатного оформления и выдачи гражданам Украины государственных актов на право собственности на земельные участки» от 21 октября т.г., действие постановления №844 «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины в 2009 году» продлено на 2010 и следующие годы.

Госкомзем разъясняет, что работы по изготовлению технической документации по землеустройству относительно составления документов, удостоверяющих право на землю, заполнение и госрегистрация госактов в 2010 и следующих годах будут осуществляться для граждан бесплатно за счет средств Госбюджета.

Действие постановления №844 также распространяется на граждан, получивших в пользование земельный участок до дня вступления в силу Земельного кодекса Украины (до 1 января 2002 года), но решение о передаче в собственность которого органами местного самоуправления не принималось или принято без технической документации.

В таких случаях гражданин должен одновременно обратиться с двумя заявлениями: одно – в сельский, поселковый или городской совет о передаче ему в частную собственность земельного участка (с указанием размера участка и его целевого назначения), второе – в территориальный орган Госкомзема о бесплатном оформлении и выдаче госакта на землю.

Соответствующий совет на внеочередной сессии рассматривает заявления и выдает разрешение на изготовление технической документации. Документы передаются в территориальный орган Госкомзема, который заключает договор на бесплатное изготовление технической документации. После изготовление техдокументация возвращается в местные советы, которые на внеочередной сессии принимает решение о передаче в собственность гражданина земельного участка. После решения совета техдокументация с решениями совета и заявлением гражданина передается в территориальный орган Госкомзема, который заключает договор с территориальным подразделением Центра ГЗК на заполнение и госрегистрацию госакта. После этого изготовленный госакт выдается гражданину в местах организованной выдачи по месту нахождения земельного участка.

Госкомзем обращает внимание на то, что гражданин только один раз обращается с заявлением в местный совет. В процессе изготовления техдокументации и регистрации госакта гражданин не участвует.

Эпидемия гриппа

Лондонская лаборатория подтвердила наличие вируса A/H1N1 у 15 украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра здравоохранения Зиновий МЫТНИК.

«Мы получили результаты из Лондона, из лаборатории, куда направляли материалы из наших лабораторий, и из 34 образцов, которые мы направляли, в основном из западных регионов, 15 положительных результатов на A/H1N1», - сказал он. При этом З.МЫТНИК отметил, что на данное время пока окончательно не установлено, у кого из умерших и живых больных присутствует этот вирус, поскольку окончательные клинические патологоанатомические, гистологические исследования еще не завершены.

По словам З.МЫТНИКА, по состоянию на сегодняшний день в Украине от пневмонии умерли 95 человек. Также он отметил, что за последние сутки в Украине заболели ОРВИ и гриппом 127 тыс. 254 человека, из которых 80 тыс. взрослых. Таким образом, начиная с 29 октября, в государстве болеют 632 тыс. 877 человек.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, скорее всего, ветирует Закон “О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время совместной с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО пресс-конференции в Киеве.

“Скорее нет, но я еще посоветуюсь”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, отвечая на вопрос, подпишет ли он данный закон.

В то же время он подчеркнул, что не допустит политики в этом вопросе. “Я не буду руководствоваться политическими мотивами. Я не хочу этого”, - сказал Президент.

В Одессе, рядом с офисом Одесской областной инспекции по контролю качества лекарственных средств на проспекте Гагарина, группа злоумышленников совершила попытку покушения на жизнь начальника инспекции, 62-летнего Василия ФЕСЕНКО.

Как сообщила УНИАН руководитель отдела взаимодействия со СМИ Одесского городского УВД Татьяна ХМЕЛЬНИЦКАЯ, «на госслужащего внезапно напала группа злоумышленников в масках, потерпевшему нанесено ножами несколько колото-резаных ран».

Пытаясь спастись от расправы преступников, В.ФЕСЕНКО сделал несколько выстрелов по нападающим из зарегистрированного пистолета. Тем временем сотрудники Госинспекции вызвали наряд милиции и бригаду «скорой помощи». Однако злоумышленникам удалось скрыться с места преступления.

По словам Т.ХМЕЛЬНИЦКОЙ, сейчас В.ФЕСЕНКО находится в больнице, а сотрудники Шевченковского отделения милиции Приморского района города ведут доследственную проверку причин и обстоятельств совершения преступления.

Как уточнила Т.ХМЕЛЬНИЦКАЯ, «рассматриваются несколько версий причин преступления, в том числе профессиональная деятельность потерпевшего, после чего будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела».

Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ настаивает на введении в Киеве карантинного режима в связи с эпидемией гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По словам мэра, количество заболевших обычным сезонным гриппом в Киеве на данный момент - на уровне прошлого года, однако ситуация осложнена выявлением гриппа A/Н1N1. Как сказал мэр, если по прогнозу эпидемия сезонного гриппа будет преодолена в течение 2-3 недель, то грипп A/Н1N1 может выявляться, по словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, в течение года или даже двух.

Мэр Киева привел статистические данные, в соответствии с которыми на сегодняшний день в Киеве зафиксировано больных с диагнозом ОРВИ 46 тысяч человек, из них госпитализированы 942, в том числе 342 ребенка и 98 беременных.

В связи с этим мэр Киева уже обратился к Кабинету министров с просьбой разрешить выдачу беременным больничных листов, и такое решение уже одобрено правительством.

Также Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ напомнил, что он обратился в Министерство здравоохранения, чтобы в Киеве был введен такой же карантинный режим, как в западных регионах Украины, однако получил отказ Главного государственного санитарного врача Украины.

Свою позицию Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пояснил тем, что в Киеве - огромное количество приезжих, в том числе из западных регионов. По его словам, ему непонятна причина отказа ввести карантинный режим, в связи с чем Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что киевские власти намерены продолжать отстаивать свою позицию.

Главный государственный санитарный врач Киева Анатолий ПОНОМАРЕНКО считает, что на сегодняшний день нет оснований для введения карантина в Киеве в связи с эпидемией гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Мое мнение и специалистов коллегиально, что для этого оснований сегодня нет», - сказал он.

В то же время А.ПОНОМАРЕНКО заметил, что решение об объявлении карантина принимается на высшем уровне, и в случае, если такое решение будет принято, А.ПОНОМАРЕНКО и его коллеги будут его выполнять.

Он также считает, что в ближайшее время ситуация с эпидемией гриппа должна переломиться, и эпидемия должна пойти на спад.

(УНИАН)