АНОНС на 6 ноября

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Под председательством министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрия Павленко состоится заседание Межведомственной комиссии по вопросам охраны детства.

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Расширенное заседание Коллегии исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) о ходе подготовки предприятий городского пассажирского транспорта к работе в осенне-зимний период.

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10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Отчет Временной следственной комиссии ВР по расследованию обстоятельств самовольного захвата земли и незаконного строительства жилищных, офисных и развлекательных центров в г. Симферополе". Участники: члены комиссии, народные депутаты Украины Василий Киселев, Ярослав Кендзер, Валерий Баранов (вул..Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Совместная пресс-конференция министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексея Кучеренко и первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игоря Диденко на тему: «Простые ответы на сложные вопросы: Будет ли у нас тепло сегодня? - В Украине начался отопительный сезон. Будет ли у нас тепло ЗАВТРА? - Правительство утвердило Государственную целевую программу модернизации коммунальной теплоэнергетики».

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Состоится брифинг первого заместителя начальника Киевского метрополитена Олега Москаленко, посвященный подготовке к празднованию 50-летия со дня введения в действие метрополитена в Киеве.

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Фонд «Open Ukraine» проведет чат-конференцию на тему: «Глобальный кризис формирует новый мир?» с известным британским журналистом и экономическим обозревателем Николасом Кочаном.

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