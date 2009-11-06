РФ поставит в Украину "Арбидол" и противогриппозную вакцину

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопрос борьбы с эпидемией гриппа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, В.ПУТИН сообщил, что готов направить в Украину 200 тыс. упаковок противовирусного лекарственного средства „Арбидол”.

Премьер-министры Украины и России договорились о совместных лабораторных исследованиях штаммов гриппа, которые постоянно изменяются, и об объединении интеллектуальных усилий двух стран в исследовательском направлении.

Глава украинского правительства обратилась к своему российскому коллеге с предложением закупить у Российской Федерации немедленно, в первоочередном порядке вакцины, которые можно использовать для профилактики гриппа. В.ПУТИН пообещал приложить все усилия, чтобы российская противогриппозная вакцина была поставлена в Украину в кратчайшие сроки.

“Телефонные переговоры премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и премьер-министра России Владимира ПУТИНА в очередной раз засвидетельствовали высокий уровень конструктивного и добрососедского сотрудничества между главами правительств обеих стран”, - говорится в сообщении Кабмина.