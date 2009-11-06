ДАЙДЖЕСТ СМИ за 6 ноября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Строительство "Северного потока": 5-1 в пользу «Газпрома»», в котором пишет - Швеция и Финляндия одобрили прокладку газопровода "Северный поток" в принадлежащих ей водах Балтийского моря. Теперь 5 стран из 8 согласны на строительство газопровода в обход Украины. Против пока только Эстония…

http://delo.ua/ekonomika/mirovaya-ekonomika/stroitelstvo-severnogo-potoka-4-1-v-polzu-133510/

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Также «Дело» в материале «Нафтогаз» еще не нашел деньги за октябрьский газ» пишет – до понедельника «Нафтогаз» должен рассчитаться с «Газпромом» за купленный в октябре газ. Вчера на счетах компании нужной суммы не было…

http://delo.ua/biznes/kompanii/naftogaz-ecshe-ne-nashel-za-oktjabrskij-133542/

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«Дело» в публикации «Минтранс загнал порты в суд» пишет – Минтранс запретил морским портам работать с частными компаниями по договорам о совместной деятельности. В результате компании засыпали суды исками…

http://delo.ua/biznes/kompanii/mintrans-zagnal-porty-v-sud-133543/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Между президентами проскочила искра» пишет – официальные Киев и Минск вчера договорились о решении основной проблемы украинско-белорусских отношений – Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал своему украинскому коллеге Виктору Ющенко, что белорусский парламент ратифицирует подписанный еще в 1997 году договор о государственной границе. Как стало известно изданию, в ответ Украина согласилась погасить долги госпредприятий перед Минском, накопленные во времена СССР. Схема выплат предполагает экспорт украинской электроэнергии в Белоруссию по льготному тарифу. Для реализации этого энергогенерирующим компаниям придется работать в убыток, но в будущем Украина может стать главным экспортером электроэнергии в Белоруссию…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1269759

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Верховная рада отбирает кворум» пишет – Верховная Рада может изменить схему работы наблюдательных советов государственных банков, фактически отменив минимальный кворум для проведения их заседаний. Таким образом Партия регионов хочет не допустить повторения в будущем ситуаций, когда представители президента, парламента или правительства могли бы сорвать сборы набсовета: для кворума сейчас нужно присутствие 10 из 15 членов. В госбанках у предложенной схемы уже появились не только сторонники, но и противники…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1269755

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Владимир Новицкий: предприятия ГМК наращивают объемы производства» пишет – в течение последних месяцев промышленные предприятия Украины подают сигналы о постепенном выходе из кризиса. О ситуации в бюджетообразующих отраслях промышленности и принимаемых правительством мерах по улучшению условий работы предприятий изданию рассказал министр промышленной политики Владимир Новицкий…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1269742

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Издание «Экономические известия» в публикации «ОСАГО вырастет» пишет - МТСБУ инициирует повышение лимитов ответственности по автогражданке вдвое. Планируется и некоторое повышение тарифов. Госфинуслуг, в компетенции которой принятие такого решения, взяла месяц на раздумье…

http://eizvestia.com/fin/full/4185041

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«Экономические известия» в публикации «Рынок жилья немного оживился» пишут - колебания курсов валют понизили долларовые цены на киевские квартиры. Риэлторы отмечают оживление вторичного рынка в октябре. И прогнозируют дальнейшую деловую активность в нынешнем месяце. Однако без резких изменений цен…

http://eizvestia.com/markets/full/4185030

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«Газета по-киевски» в материале «Сумская шьет маски, а Кужель – носит» пишет - никакой грипп не помешал нашему бомонду собраться на показе дизайнера Айны Гассе, обшивающей почти всех «випов», включая премьер-министра. Правда, «актуально сезону» оделась лишь Александра Кужель – не только сапожки от Chanel, но и защитная маска: без страз, из обычной марли. Остальные «випы» понадеялись на авось: чай, не в метро толкаются, а разгуливают по пятизвездочному отелю Intercontinental. На показ пожаловали дочка спикера ВР Владимира Литвина Елена, топ-модель Снежана Онопко в компании миллионера Александра Онищенко…

http://mycityua.com/articles/people/2009/11/06/072616.html

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Издание «Сегодня» в публикации «На гриппе зарабатывают гадалки и торговцы травами» пишет – предприимчивые киевляне уже зарабатывают на панике вокруг эпидемии. Например, за определенное вознаграждение вам разыщут в городе и маски, и оксолиную мазь, и амизон. «Приятель рассказал, что у него есть знакомая, которая может обеспечить всеми дефицитными нынче препаратами — она раньше просто в аптеке работа, связи остались. Правда, маски у нее по 7—8 гривен, амизон по 30 грн. (в аптеке он стоит 15 грн. — Авт.)», — рассказывает киевлянин Олег Белый. На отсутствии лекарств наживаются и псевдоврачи. «Вылечим от гриппа нетрадиционными методами» - такие объявления появились в сети и на столбах…

http://www.segodnya.ua/news/14092186.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Каким банкам доверяет население…» пишет - население, понимая, что деньги под матрасом обесцениваются, понесло таки свои сбережения в банки. Динамику ситуации можно смело назвать «народным рейтингом доверия»...

http://economics.unian.net/rus/detail/25287

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украинский бизнес зовут на IPO, но он не спешит…» пишет - с приходом кризиса об IPO практически забыли. Но сейчас снова зазвучали рассуждения о прелестях первичного размещения акций. Не рано ли, особенно для украинских компаний?..

http://economics.unian.net/rus/detail/25312

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Рынок нефтепродуктов: украинский бензин по американским ценам...» пишет - кризис «возродил» нефтепром. С одной стороны, впервые за последние несколько лет отрасль демонстрирует рост, с другой – украинцы покупают низкокачественный бензин по американским ценам…

http://economics.unian.net/rus/detail/25297

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Бюджет пухнет» пишет – российский Минфин предупреждает: дополнительные доходы, которые могут достичь и 100 млрд руб., пойдут на новые антикризисные меры. Дополнительные средства будут получены исключительно благодаря нефтегазовому доходу…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/11/06/218225

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Издание «Известия» в публикации «Газовый день календаря» пишет – 7 ноября истекает срок оплаты Украиной октябрьских поставок российского газа. Еще неделю назад Киев официально предупредил руководство России, что с этим могут возникнуть проблемы. Их объясняют "сложной финансовой ситуацией, которая сложилась на Украине" и долгами внутренних потребителей. Но даже если деньги найдут, очередной газовый конфликт все равно может разгореться с новой силой. Как всегда, под Новый год…

http://www.izvestia.ru/politic/article3135015/

(УНИАН)