Россия не планирует закрывать границу с Украиной из-за эпидемии гриппа.

Об этом в интервью изданию «Российская газета» от 6 ноября 2009 года сказала министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна ГОЛИКОВА.

«Что касается «опасного» соседства с Украиной, то закрывать границу мы не собираемся. Но уже усилили санитарный контроль на пограничных пунктах», - сказала Т.ГОЛИКОВА.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября заместитель Минздравсоцразвития Вероника СКВОРЦОВА сообщила, что санитарный контроль на границе усилен как со стороны РФ, так и со стороны Украины из-за эпидемии гриппа.

«Все лица, пересекающие границу, будут подвергаться обычным карантинным мероприятиям. Будет проводиться оценка состояния здоровья. При выявлении ОРВИ будет назначено лечение. В особых случаях будет назначен карантин», - сказала В.СКВОРЦОВА.