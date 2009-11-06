Зварич заявляет о заговоре Президента и Партии регионов

Во фракции «Наша Украина – Народная самооборона» заявляют о заговоре Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Партии регионов с целью развала коалиции и дестабилизации ситуации в парламенте.

В частности, как сообщает пресс-служба фракции НУ-НС, представитель фракции Роман ЗВАРИЧ, комментируя попытки сместить Николая МАРТЫНЕНКО с должности главы фракции, высказал мнение, что целью этого смещения является развал коалиции и дестабилизация ситуации в парламенте.

По его словам, В.ЮЩЕНКО и Партия регионов не оставляют попыток противозаконными методами разрушить действующую парламентскую коалицию. Он напомнил, что в последние дни представитель Президента в ЦИК Андрей ПАРУБИЙ «не устает повторять мантру о каких-то 38 подписях за отставку Н.МАРТЫНЕНКО. При этом откровенная и устаревшая дезинформация озвучивается уже в парламентском зале. Поэтому необходимо расставить все точки над «і», - цитирует слова Р.ЗВАРИЧА пресс-служба.

«Первое. Организаторы сбора подписей за отставку главы фракции блока «Наша Украина-Народная самооборона» пытаются прикрыть информационными провокациями факт фальсификации протокола заседания фракции, которого не было в природе», - отмечает депутат. Он утверждает, что нет никаких 38-ти подписей за отставку действующего председателя фракции. По его словам, два депутата сразу заявили, что они не подписывались под соответствующим решением. «Ничего нового здесь не появилось и в парламент не подавалось. Но есть доказанный факт фальсификации подписей, которые собирались 9 месяцев на пустых листах, куда потом была впечатана информация о как будто бы заседании фракции», - отмечает Р.ЗВАРИЧ. Он рассказал, что фракция НУ-НС этот вопрос обсуждала только один раз – 3 ноября - причем по инициативе самого председателя фракции. «Однако инициаторы сбора подписей на заседание фракции не пришли, хотя были заблаговременно поставлены в известность. Поэтому никаких юридических оснований для потрясения воздуха у них нет», - отмечает представитель фракции НУ-НС.

«Второе. Целью смещения председателя фракции является ее выход из коалиции. Этого хотят и Президент, и Партия регионов. Сначала раздаются заявления о «новом большинстве», потом один из лидеров «регионалов» Александр ЕФРЕМОВ прямо в сессионном зале и сразу после выступления представителя Президента А.ПАРУБИЯ требует от спикера легализовать сфальсифицированный протокол об отставке Н.МАРТЫНЕНКО», - отмечает он.

«Третье. Сотрудничество Президента и «регионалов» связано с их совместной борьбой против правительства. И дестабилизация ситуации в парламенте – только одно звено этого противостояния», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 ноября, во время пленарного заседания ВР член фракции НУ-НС А.ПАРУБИЙ зачитал протокол заседания фракции об отставке Н.МАРТЫНЕНКО с должности лидера фракции. В свою очередь, еще один член фракции НУ-НС - Анатолий МАТВИЕНКО отметил, что после того, как были зарегистрированы 38 подписей об отставке Н.МАРТЫНЕНКО, была создана рабочая группа для изучения настоящего документа, которая обнаружила его фальсификацию по десяти пунктам.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН попросил фракцию НУ-НС не втягивать весь парламент в свои разборки по изменению руководства фракции.

Председатель ВР сообщил, что к нему поступили несколько протоколов заседаний разных частей фракции НУ-НС.

В частности, по его словам, был получен протокол с подписями 38-ми народных депутатов об отставке Н.МАРТЫНЕНКО, а затем и протокол от 20 народных депутатов, которые подтверждают полномочия Н.МАРТЫНЕНКО.

В.ЛИТВИН отметил, что если сегодня будет зарегистрирован документ об изменении или неизменении руководства фракции НУ-НС, то он будет рассмотрен в установленном порядке. «Сейчас не тот момент, когда неправильно что-то оформлено, чтобы мы занимались разборками», - сказал В.ЛИТВИН.