ГЛАВНОЕ на 6 ноября (день)

Законодательство

Верховная Рада приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" относительно обеспечения выплаты пенсий и социальных стандартов в повышенном размере.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 246 народных депутатов из 377 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон направлен на обеспечение своевременного осуществления пенсионных выплат и выплат помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям в установленных законодательством размерах. Законом Украины "Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы" с 1 ноября 2009 года повышен прожиточный минимум на одно лицо до 701 гривни, а для неработоспособных лиц – до 573 гривен. В связи с чем возникла дополнительная потребность в средствах Пенсионного фонда Украины на выплату пенсий в текущем году в объеме 717 млн. гривен и выплата социальных допомог в грусти 100 млн. гривен.

Законом предусматривается определить источником покрытия дополнительной потребности в ресурсах Пенсионного фонда Украины средства государственного бюджета и увеличить расходы государственного бюджета по программе "Покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины для выплаты пенсий" на сумму 717 млн. гривен; увеличить объем субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям на 100 млн. гривен.

Увеличение расходов по этим бюджетным программам предлагается осуществить за счет уменьшения на соответствующую сумму предусмотренного законом объема финансирования расходов на обслуживание внутреннего государственного долга, учитывая фактическую экономию ресурса на указанную цель.

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Вчера, 5 ноября, в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы» от 20 октября 2009 года .

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, согласно Регламенту Конституционного Суда Украины, конституционное представление передано на изучение в Секретариат Суда.

Как сообщал УНИАН, 30 октября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

Верховная Рада Украины приняла данный закон 20 октября. Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн. Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

25 октября было обнародовано заявление Международного валютного фонда, в котором МВФ выразил надежду, что упомянутый закон будет ветирован Президентом Украины.

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ТЭК

НАК «Нафтогаз Украины» сегодня рассчиталась с «Газпромом» за газ, поставленный в Украину в октябре текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании на Мариупольском металлургическом комбинате сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Сегодня 6-е число, и мы рассчитались за газ своевременно, согласно контрактам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер-министр отметила, что произвести проплату было достаточно сложно.

«Кто-то когда-нибудь задумывался, как правительство при полной блокаде Нацбанком и Президентом 6-го числа каждого месяца рассчитывается с Россией?», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, начальник управления по связям с общественностью и СМИ НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ 6 ноября на пресс-конференции в Кабинете министров заявил, что «Нафтогаз» обещает рассчитаться за потребленный в октябре российский газ до конца дня.

При этом В.ЗЕМЛЯНСКИЙ не сообщил, за счет каких средств будут произведены расчеты.

«Это вопрос к Национальному банку и Министерству финансов. Мы будем рассчитываться теми средствами, которые будут у нас на счету… НАК «Нафтогаз Украины» выполнит свои контрактные обязательства», - добавил он.

3 ноября, выступая в парламенте, премьер-министр Украина Юлия ТИМОШЕНКО сказала, что НАК "Нафтогаз Украины" должен перечислить российскому "Газпрому" 4 млрд. грн. за потребленный в октябре природный газ.

5 ноября источник в правительстве сообщил УНИАН, что для обеспечения расчетов с ОАО «Газпром» за поставленный в октябре 2009 года газ Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) реструктуризирует налоговые обязательства НАК «Нафтогаз Украины».

В то же время, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в телефонном разговоре проинформировал Президента Европейской Комиссии Жозефа Мануеля БАРРОЗУ, что Украина может использовать для расчета за импортированный в октябре российский газ часть специальных прав заимствования. В частности, В.ЮЩЕНКО сообщил об инициативе МВФ использовать для расчета часть специальных прав заимствования, полученных нашей страной в результате последнего распределения, осуществленного по решению Совета управляющих МВФ в августе этого года. По словам Президента Украины, он дал поручение Национальному банку проработать со специалистами МВФ возможность расчета за импортированный в октябре 2009 года природный газ с использованием СПЗ.

***Специальные права заимствования (спецвалюта МВФ, SDR) - не являются денежными средствами и используются в качестве резервного актива, а также для расчетов внутри МВФ. Использование СПЗ аналогично получению кредита, за них платятся проценты. В случае необходимости эти СПЗ могут быть обменены на иностранную валюту.

Заседание Совета управляющих МВФ 28 августа 2009 года приняло решение об общем распределении 250 млрд. долларов США в виде специальных прав заимствования (СПЗ). В соответствиии с долей нашей страны, в золотовалютные резервы Национального банка был зачислен эквивалент 2,04 млрд. долларов.

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НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает достигнуть договоренности с ОАО «Газпром» об изменении отдельных положений контрактов на поставку и транзит российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Управления по связям с общественностью и СМИ НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Мы ведем переговоры с «Газпромом» о корректировке контрактов. Мы это не скрываем, но невозможно за один-два дня договориться и подписать контракты. Это касается наших взаимоотношений с «Газпромом», - сказал он. При этом В.ЗЕМЛЯНСКИЙ не уточнил, когда может завершиться переговорный процесс.

Также он добавил, что на переговорах с «Газпромом» не идет речь об отсрочке платежа за потребленный в октябре российский природный газ.

Отметим, сегодня в Кабинете Министров должна была состояться совместная пресс-конференция первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО и министра ЖКХ Алексея КУЧЕРЕНКО. Однако вместо И.ДИДЕНКО в пресс-конференции принял участие В.ЗЕМЛЯНСКИЙ. При этом А.КУЧЕРЕНКО сообщил, что в данное время И.ДИДЕНКО находится в Москве на переговорах с «Газпромом».

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Президент Украины В.ЮЩЕНКО выдвинул требование в отношении Кабмина принять безотлагательные меры по официальному внесению изменений в газовые контракты с Российской Федерацией от 19 января этого года.

Президент считает необходимым определить оптимальные объемы закупки российского природного газа на 2010 год с учетом реального состояния экономики; установить взаимоприемлемые формулы расчетов цены на газ для Украины и транзитной ставки с учетом договоренностей, достигнутых на уровне президентов обоих государств 12 февраля 2008 года. Кроме того, по мнению главы государства, необходимо урегулировать вопрос симметрии обязательств, рисков и штрафных санкций с учетом практики международного сотрудничества в газовой сфере, а также ключевой роли украинской ГТС в евразийской системе газопроводов.

1 сентября с.г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что достигла договоренности с российской стороной о том, что «Нафтогаз» будет оплачивать только фактически потребленный объем газа. В частности, на 2010 год прогнозируется импорт 27 млрд. куб. м газа.

2 сентября НАК «Нафтогаз Украины» заявила, что прогнозирует в 2010 году увеличение ставки на транзит российского газа на уровне 57-60% существующего сегодня размера ставки – 1,7 дол. за 1 тыс. куб. м на 100 км. По прогнозам компании, в 2010 году ставка на транзит российского газа будет составлять 2,67-2,72 дол. за 1 тыс. куб. м на 100 км.

В середине октября НАК «Нафтогаз Украины» направил ОАО «Газпром» свои предложения по корректировке отдельных положений газовых соглашений.

Справка УНИАН. 19 января ВАТТ «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали долгосрочные распределительные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставки газа украинским потребителям. Контракты не предусматривают посредников между компаниями. Срок действия контрактов - с 2009 до 2019 года включительно.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 дол. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной, и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

В соответствии с контрактом на поставки газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены со понижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена - 450 дол. за 1000 куб. м). Цена изменяется по формуле ежеквартально.

С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

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НАК «Нафтогаз Украины» оценивает стоимость газа, закаченного в подземные хранилища газа (ПХГ) в объеме 26,3 млрд. куб. м., в 7,7 млрд. долл. США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Управления по связям с общественностью и СМИ НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

При этом В.ЗЕМЛЯНСКИЙ отметил, что оценка стоимости дана «в ценах следующего года».

Как сообщал УНИАН, по информации председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ, «Нафтогаз» по состоянию на середину октября т.г. закачал в подземные хранилища 26,3 млрд. куб. м природного газа.

«99% газа в ПХГ принадлежит НАКу. Всего 26,3 млрд. кубометров. Возможно, закачаем до ноября еще 1-1,5 млрд. кубометров газа собственной добычи, если позволят погодные условия. Потому что, как видите, похоже, придется включать систему на отбор газа», - сказал О.ДУБИНА.

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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что Украине могут предъявить штрафные санкции в размере свыше 7,8 млрд. американских долларов за недобор российского газа.

Такое мнение глава государства выразил в эксклюзивном интервью «5 каналу».

Как сообщает пресс-служба главы государства, говоря о текущей ситуации в газовой сфере, Президент в который раз отметил, что газовые контракты, подписанные премьер-министром Украины 19 января этого года в Москве, не отвечают национальным интересам Украины и должны быть пересмотрены. «Это договоренности, которые делают нас колонией, и не только в энергетическом, не только в экономическом, но и в политическом плане», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Говоря об оплате Украиной потребленного в октябре с.г. природного газа, Президент отметил, что условия заключенных контрактов, по итогам 10 месяцев текущего года, приводят к огромному риску возможного предъявления Украине штрафных санкций в размере свыше 7,8 млрд. долларов.

В.ЮЩЕНКО отметил, что для того, чтобы каждый месяц перед Украиной так остро не возникал вопрос с расчетами за российский газ, следует говорить в целом о проблематике организации газового рынка и его реформирования. «Когда мы говорим только о расчетах в будущем месяце – то это «капля в океане», – заметил глава государства.

Сложившуюся сегодня ситуацию в газовой сфере Украины, Президент охарактеризовал как «воровской эксперимент, цель которого – довести НАК «Нафтогаз Украина» к банкротству из-за непроведения назревших серьезных реформ на украинском газовом рынке».

Интервью главы государства выйдет на «5 канале» в воскресенье, 8 ноября, в 20.30 с повтором в понедельник, 9 ноября, в 10.00.

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Министерство юстиции Украины признало не подлежащим государственной регистрации постановление Национальной комиссии регулирования электроэнергетики, которым был утвержден Порядок проведения аукционов по доступу к сечению для экспорта электроэнергии.

Об этом сказано в приказе Минюста от 2 ноября №2029/5, текстом которого располагает УНИАН.

«Признать постановление Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины от 22.10.2009 №1207 «Об утверждении Порядка проведения аукционов относительно доступа к пропускной способности межгосударственных электрических сетей Украины для экспорта электрической энергии” таким, которое не подлежит государственной регистрации», - сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, 22 октября НКРЭ утвердила порядок проведения аукционов по доступу к сечению для экспорта электроэнергии.

Порядок утвержден в последней редакции, обнародованной НКРЭ от 25 сентября т.г.

Согласно документу, организатором аукционов является системный оператор НЭК «Укрэнерго».

На продажу на аукционе выставляются услуги системного оператора по обеспечению доступа к пропускной способности межгосударственных сетей мощностью, которая отвечает величине свободной пропускной способности на соответствующем сечении. Не подлежат продаже на аукционе уже используемая пропускная способность межгосударственных сетей, а также пропускная способность, которая резервируется для выполнения поставок по внешнеэкономическим контрактам, заключенным во исполнение межгосударственных соглашений и согласованным Минтопэнерго.

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ЗАО «Укртатнафта» призывает «Татнефть» «прекратить информационные спекуляции вокруг нашего предприятия и признать очевидный факт – «Укртатнафта», как совместное предприятие, больше не существует». Об этом говорится в заявлении ЗАО «Укртатнафта», переданном УНИАН.

Как отмечается в документе, 5 ноября в средствах массовой информации было распространено заявление российского ОАО «Татнефть», которое считает якобы незаконным вынесенное 3 ноября 2009 года решение Хозяйственного суда Полтавской области. Данным судебным актом была признана недействительной покупка «Татнефтью» 8,6% акций ЗАО «Укртатнафты», кроме того, суд обязал ОАО «Татнефть» вернуть данный пакета акций ЗАО «Укртатнафта» эмитенту. Также глава Наблюдательного Совета ОАО «Татнефть» Рустам МИННИХАНОВ заявил, что «Укртатнафта» должно продолжить свое существование как совместное предприятие Украины и Татарстана.

В связи с этим ЗАО «Укртатнафта» заявляет, что Хозсуд Полтавской области признал покупку 8,6% акций «Укртатнафты» российской «Татнефтью» незаконной и обязал передать указанный пакет эмитенту в полном соответствии с действующим законодательством Украины. Данное наше заявление базируется на том, что в процессе приобретения акций «Укртатнафты» «Татнефть» нарушила действующее законодательство Украины. В частности, без согласования с украинской стороной был изменен вид взноса в уставный фонд «Укртатнафты», говорится в заявлении.

«Укртатнафта» напоминает, что согласно Межправительственному соглашению между Украиной и Республикой Татарстан о создании компании, Украина внесла в уставный фонд совместного предприятия Кременчугский НПЗ, а Республика Татарстан и ОАО «Татнефть» должны были передать права пользования 25-ю месторождениями нефти в Татарстане. Но вместо этого Республика Татарстан внесла в уставный фонд ЗАО СП «Укртатнафта» акции «Татнефтепрома». А еще один акционер «Укртатнафты» - ОАО «Татнефть» - вместо нефтяных месторождений без согласования с украинской стороной перечислила денежные средства. Однако замена предмета взноса в уставной фонд ЗАО является нарушением законодательства Украины, отмечается в заявлении.

При этом авторы заявления подчеркивают, что Киевский апелляционный хозяйственный суд своим решением от 14 мая 2009 года признал недействительным решения общих собраний акционеров ЗАО «Укртатнафта» (оформленные пунктом 2 раздела 3 Протокола №2 от 19.07.1999) об изменении структуры взносов учредителей. Данное решение Киевского апелляционного хозсуда 29 октября 2009 года было оставлено без изменений Верховным Судом Украины. Таким образом, замена предмета взноса в уставной фонд ЗАО «Укртатнафты», произведенная «Татнефтью», была признана незаконной высшей судебной инстанцией Украины. Данное решение вступило в законную силу, обжалованию оно не подлежит, подчеркивает ЗАО «Укртатнафта».

Кроме того, отмечается в заявлении, на протяжении 2007-2009 годов в Татарстане была проведена крупномасштабная афера, в результате которой внесенные татарской стороной в уставный фонд «Укртатнафты» 73,92% акций ОАО «Татнефтепром» были фактически похищены у нашей компании. Ряд предвзятых судебных решений привели к противоправному изъятию взноса татарской стороны в уставный фонд «Укртатнафты».

При этом, отмечается в заявлении, отчуждение взноса татарской стороны в уставный фонд «Укртатнафты» произошло с нарушением ряда межгосударственных соглашений.

По информации ЗАО «Укртатнафта», 11 сентября 2009 года в Казани прошли торги по продаже изъятых противоправным образом у нашей компании 73,92% акций ОАО «Татнефтепром», которые приобрело ЗАО «Алойл», близкое к руководству «Татнефти». Тем самым по инициативе представителей Татарстана из уставного фонда совместного предприятия «Укртатнафта» был выведен последний реальный взнос татарской стороны. Следовательно, имеются все юридические основания утверждать – ЗАО «Укртатнафта» в качестве совместного украинско-татарского предприятия не существует, говорится в заявлении.

В связи с вышеизложенным ЗАО «Укртатнафта» «категорически возражает против заявления представителей ОАО «Татнефть», в котором утверждается, что наше предприятие является и должно оставаться украинско-татарским СП». Более того, ЗАО «Укртатнафта» осуждает безосновательные и предвзятые оценки решения Хозяйственного суда Полтавской области, сделанные руководством «Татнефти». «Мы расцениваем позицию татарской стороны относительно якобы продолжения существования «Укрататнафты» в форме СП как посягательство на собственность украинского государства (напомним, что 43% акций ЗАО «Укртатнафта» находятся в государственной собственности Украины) и попыткой дискредитировать украинскую судебную систему», - говорится в заявлении.

ЗАО «Укртатнафта» призывает «Татнефть» «прекратить информационные спекуляции вокруг нашего предприятия и признать очевидный факт – «Укртатнафта» как совместное предприятие больше не существует», отмечается в документе.

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Украина будет поставлять свою электроэнергию в Беларусь по льготному тарифу для выплаты долгов госпредприятий, накопленных еще во времена СССР.

Об этом пишет сегодня газета «КоммерсантЪ-Украина», ссылаясь на свои источники в дипломатических кругах.

По информации издания, Украина пошла на данную уступку в обмен на обещание Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО направить в свой парламент на ратификацию подписанный еще в 1997 году договор о государственной границе.

«Как стало известно Ъ, в ответ Украина согласилась погасить долги госпредприятий перед Минском, накопленные во времена СССР. Схема выплат предполагает экспорт украинской электроэнергии в Беларусь по льготному тарифу. Для реализации этого энергогенерирующим компаниям придется работать в убыток, но в будущем Украина может стать главным экспортером электроэнергии в Беларусь», - отмечает издание.

Газета также отмечает, что пока неясна сумма предполагаемой задолженности. «На межгосударственных переговорах в разное время звучали разные цифры. Сначала нам предъявили 228 млн. долл., потом было 135, 80, 60 млн. долл.", – сказал изданию источник в дипкорпусе, в свое время принимавший участие в переговорах. По его словам, в итоге Киев "согласился на 50 с копейками миллионов долларов" при условии, что эта сумма будет оформлена не как госдолг, а как добровольная компенсация.

В пресс-службе Минтопэнерго воздержались от комментариев по поводу возможности существования таких договоренностей.

Сегодня экспорт украинской электроэнергии в Беларусь, который возобновился 23 июня т.г., осуществляется по ценам ниже сложившихся на внутреннем оптовом рынке электроэнергии, поскольку в них не учитываются дотационные сертификаты. В рамках украинско-белорусской межправкомиссии, заседание которой состоялось в октябре в Киеве, Украина и Беларусь достигли договоренности о продолжении экспортных поставок украинской электроэнергии в 2010 году в объеме около 2 млрд. кВт/ч. В итоговом протоколе заседания комиссии зафиксировано поручение хозяйствующим субъектам ГПВД «Укринтерэнерго» и госконцерну «Белэнерго» заключить соответствующий контракт на поставку электроэнергии.

Справка УНИАН. Беларусь связывала ратификацию Договора о государственной границе с урегулированием финансовых обязательств Украины перед Беларусью, которая сформировалась после 1991 года в результате отказа во взаимных расчетах от советского рубля.

Украина и Беларусь в 2003 году подписали двусторонний протокол, в соответствии с которым был определен объем финансовых обязательств Украины на уровне 134 млн. долл.

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Финансы

Национальный банк Украины 11 ноября т.г. проведет специальный аукцион по продаже долларов США.

Об этом говорится в письме НБУ коммерческим банкам №13-421/7256-20686 от 5 ноября.

Согласно сообщению, минимальная сумма заявки составляет 10 тыс. долл. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. коммерческий банк обязан продать Нацбанку. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. может быть использован банком на другие цели.

Банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Нацбанк отмечает, что банки, которые намерены участвовать в спецаукционе 11 ноября, должны привлекать от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. «Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается», – отмечает НБУ.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля 2009 года Нацбанк Украины начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, взятым в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

Операции по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляются исключительно на бесплатной основе.

Позже Нацбанк начал продавать валюту и физическим лицам – резидентам – субъектам предпринимательской деятельности.

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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1365/8,1710, к 12:00 цены снизились до 8,1350/8,1570 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2803/0,2816, а к 12:00 цены поднялись до 0,2811/0,2819. В России курс доллар-рубль продолжает падать, и к 12:00 установился на уровне 28,9339 (-0,1996).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,4886/1,4688, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 12,1030/12,1560, к 12:00 сузился спрэд - 12,1195/12,1540.

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Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,14 грн./долл., продают – по 8,23 грн./долл., курс немного понизился, по сравнению с 5 ноября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,10-8,18 грн./долл., по продаже – в пределах 8,19-8,30 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в украинских банках также немного понизился, по сравнению с 5 ноября, и сегодня составляет 12,09/12,29 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,00-12,20 грн./евро, по продаже – в пределах 12,20-12,50 грн./евро.

Курс покупки-продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 5 ноября, почти не изменился и составляет в среднем 0,2741/0,2838 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,24-0,28 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,281-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,14 грн./долл., продажи – 8,21 грн./долл. Курс немного понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,10-8,16 грн./долл., по продаже – в пределах 8,18-8,30 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева немного понизился по сравнению с 5 ноября и сегодня составляет 12,11/12,26 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,03-12,16 грн./евро, по продаже – в пределах 12,20-12,50 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 5 ноября повысился на 0,5% – до 0,2738 грн./рубль, продажи – понизился на 0,3%, до 0,2841 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,24-0,28 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,282-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,15/8,30 грн., евро – 12,10/12,40 грн., рубль – 0,22/0,29 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,10/8,30 грн., евро – 11,85/12,50 грн., рубль – 0,26/0,29 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,15/8,25 грн., евро – 12,10/12,35 грн., рубль – 0,281/0,285 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 6 ноября, составляет: гривни к доллару США – 8,0138, к евро – 11,914116, к российскому рублю – 0,27508.

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АПК

Сахарные заводы Украины, по данным на 5 ноября, произвели 888 тыс. тонн сахара из свеклы урожая 2009 года против 878,9 тыс. тонн, произведенных на эту дату в 2008 году.

Такие данные УНИАН сообщили в Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) «Укрцукор».

Согласно сообщению, на указанную дату на сахарные заводы поступило 7,41 млн. тонн сахарной свеклы (в зачетном весе) против 9,94 млн. тонн на аналогичную дату 2008 г. На 5 ноября заводами переработано 6,58 млн. тонн свеклы (в 2008 г. – 7,13 млн. тонн). Отмечается, что сахаристость свеклы выше прошлогоднего показателя и составляет 16,91% (в 2008 г. – 15,99%), и выход сахара составляет 13,72 против 12,78 в 2008 г.

По информации ассоциации "Укрцукор", к переработке свеклы приступили 56 сахарных заводов (в 2008 г. – 69 заводов). На сегодняшний день работают 45 заводов, еще 9 предприятий завершили производство, 2 – приостановили из-за отсутствия сахарной свеклы.

Напомним, в текущем году, по прогнозам НАСУ «Укрцукор», в Украине будет произведено 1,5 млн. тонн сахара из свеклы урожая 2009 г.

Справка УНИАН. Производство сахара в Украине в 2008/2009 МГ снизилось на 15% - до 1,575 млн. тонн (в 2007/2008 МГ - 1 млн. 859 тыс. тонн). В прошедшем сезоне было принято на переработку 12 млн. 535 тыс. тонн сахарной свеклы (в 2007/2008 МГ – 16 млн. 370 тыс. тонн). Средняя урожайность сахарной свеклы составила 355 ц/га.

Емкость украинского рынка сахара специалисты оценивают в 2 - 2,2 млн. тонн.

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Отпускная цена на свекловичный сахар стабилизируется на уровне 6,4-6,5 грн./кг до конца года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) «Укрцукор».

«Отпускная цена на сахар в середине декабря должна стабилизироваться на уровне 6,4-6,5 грн. за кг, потому что сахар-сырец, который приедет в Украину, будет стоить 6,3 грн./кг. Если сегодня сахарные заводы продают сахар дешевле – по 6-6,1 грн./кг, потому что нужно купить газ, то как только завершится работа заводов, цена должна стабилизироваться на таком уровне. А если мы очень поднимем цену на сахар, к нам приедет бразильский, белорусский сахар, и он будет держать цену на уровне 6,5 грн./кг», - пояснили в ассоциации.

По мнению специалистов ассоциации, такая цена будет держаться «где-то до марта», а далее могут быть изменения в зависимости от того, как будет выполняться тарифная квота по ввозу сахара-сырца в Украину.

При этом, по данным ассоциации, себестоимость производства свекловичного сахара в т.г. составляет около 5,4-5,5 грн./кг. «При первоначальных подсчетах были показатели ниже, однако в сентябре не было дождей, и вместо 500 ц/га большинство компаний собрало по 250-270 ц/га, то есть, половину урожая, вследствие чего существенно подскочила цена на сахарную свеклу и выросла себестоимость производства сахара», - добавил собеседник агентства.

Напомним, в текущем году, по прогнозам НАСУ «Укрцукор», в Украине будет произведено 1,5 млн. тонн сахара из свеклы урожая 2009 г.

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ГМК

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предложила предприятиям горно-металлургического комплекса (ГМК) самостоятельно закупать природный газ на биржах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании на Мариупольском металлургическом комбинате.

«Давайте подумаем, как нам диверсифицировать систему поставок природного газа в Украину для промышленности. Я, в принципе, к этому готова, чтобы подойти к этому вопросу и обсудить его», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что сегодня российский газ продается на биржах.

«Я думаю, что вам стоит проследить за ценами – посмотреть, что там происходит на биржевых торгах, особенно на территории Европы. Там очень интересные вещи происходят», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, при покупке газа на биржах цена на него для предприятий промышленности Украины может быть ниже.

«Неплохо бы выглядела демонополизация, если бы мы с вами смогли, используя рыночные инструменты, привлечь природный газ по другим ценам, для того, чтобы дать вам возможность немного более свободно дышать… С доставкой, я думаю, проблем не будет. Об этом не беспокойтесь, потому что мы столько газа транспортируем через территорию Украины, что у нас всегда есть аргументы, почему газ наших предприятий также нужно транспортировать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что предприятиям химической промышленности уже дано право выходить на мировые рынки для закупки газа.

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Меморандум о взаимопонимании между правительством и предприятиями горно-металлургического комплекса, действующий до конца текущего года, планируется продлить на первый квартал 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в Мариуполе в ходе встречи с работниками ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича».

«Я хочу тот меморандум, который мы подписали, там, где на всё значительно ниже цены, и государство пока еще датирует угольную отрасль, - чтобы пролонгировать это с 1 января еще на квартал, и посмотреть, как мы дальше будем жить и работать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины и предприятия горно-металлургического комплекса, профсоюзы, профильные производственные объединения 10 ноября 2008 года подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, правительство взяло на себя обязательство обеспечить возмещение НДС предприятиям ГМК в течение пяти дней, а также стараться сохранить в 2009 году цену на газ для предприятий ГМК на уровне 2008 года. В свою очередь, Кабмин потребовал от участников рынка снизить цены на продукцию ГМК на внутреннем рынке, в частности, для «Укрзализныци».

Позже Кабинет министров пролонгировал действие меморандума по предоставлению преференций предприятиям горно-металлургического комплекса (ГМК) до конца текущего года, одновременно ужесточив условия их предоставления. Обязательными условиями предоставления преференций для предприятий ГМК в рамках пролонгированного меморандума являются: запрет реализации продукции на внутреннем рынке по ценам, превышающим экспортные, отсутствие задолженности по заработной плате и социальным отчислениям, а также отсутствие задолженности за поставленный газ перед НАК «Нафтогаз Украины».

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В течение трех недель ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» будут перечислены все средства по возмещению налога на добавленную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в Мариуполе во время встречи с работниками комбината.

«Через три недели, я думаю, что у нас немного выровняется бюджет, потому что нелегко его сегодня удерживать, мы вернем полностью НДС… Три недели – и мы рассчитаемся», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она высказала надежду, что в следующем году ситуация на заводе будет улучшаться. Ю.ТИМОШЕНКО отметила ее улучшение, подчеркнув, что, по данным ноября, загруженность меткомбината им. Ильича составила 70% от мощности, в то время как японские заводы загружены в среднем на 61%, европейские - на 63%.

«Речь идет о том, что кризис во всем мире, а у нас все-таки и на заводе им. Ильича немножко лучше, чем у всех», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы предприятия, на ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» сумма невозмещенного государством налога на добавленную стоимость (НДС) составляет 352 млн. грн.

ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла, специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

По итогам 2008 года ММК им. Ильича выпустил 4 млн. 274 тыс. тонн готового проката, что на 21,8% меньше, чем за 2007 год.

По итогам 9 месяцев 2009 года ММК им. Ильича сократил производство готового проката на 38,9% – до 2,235 млн. тонн.

90,39% акций ОАО «ММК им. Ильича» принадлежат ЗАО «Ильич-Сталь» (Мариуполь). 87,48% ЗАО «Ильич-Сталь» принадлежит организации арендаторов ММК им. Ильича.

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Антимонопольный комитет Украины предоставил компании «Private Limited Liability Company Metinvest B.V.» (г. Гаага, Нидерланды) разрешение на приобретение в собственность акций ЗАО «Макеевский металлургический завод» (г. Макеевка, Донецкая обл.), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Об этом сообщается в пресс-релизе АМК, переданном агентству УНИАН.

Кроме того, АМК предоставил «Private Limited Liability Company Metinvest B.V.» разрешение на приобретение в собственность акций АО «Промет Стиил» (г. София, Болгария), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2007 года СКМ и "Смарт-Холдинг" определили формат объединения своих горно-металлургических активов.

В результате объединения, Холдинговая компания Smart N.V. (Нидерланды) Вадима НОВИНСКОГО стала собственником 25% + 1 акция в уставном капитале компании Metinvest B.V. (Нидерланды).

Согласно плану объединения, "Смарт" передал компании "Метинвест" (горно-металлургическому холдингу Группы "СКМ") принадлежащий ему пакет акций ОАО «Ингулецкий горно-обогатительный комбинат» (ИнГОК) в размере 82,46%.

Кроме того, "Смарт" передал в компанию "Метинвест" принадлежащие ему пакеты акций в ЗАО «Макеевский металлурги