ВОЗ: подтверждены 15 случаев заболевания гриппом A/H1N1 в Украине

Центральная лаборатория Всемирной организации здравоохранения, которая находится в Лондоне, предварительно подтвердила 15 случаев заболевания вирусом гриппа A/H1N1 в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил руководитель международной миссии Европейского бюро ВОЗ Юкка ПУККИЛА.

«Были отобраны и протестированы 92 образца, из которых 32 были подтверждены. Это первое. Во-вторых, 34 образца были направлены в лабораторию в Лондон и там были подтверждены 15», - сказал Ю.ПУККИЛА.

При этом представитель ВОЗ подчеркнул, что это является предварительными результатами. «Несколько образцов еще находятся в работе, но цифры для нас уже и не важны. Важно то, что мы уже имеем дело с вирусом A/H1N1, и мы видим, что он доминирует на фоне сезонного гриппа», - добавил он.