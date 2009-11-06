Член семьи премьер-министра Польши заболел гриппом A/H1N1

Один из членов семьи премьер-министра Польши Дональда Туска заболел гриппом A/H1N1. "Один из членов моей семьи заболел гриппом типа A/H1N1, поэтому проблема угрозы эпидемии (гриппа) в Польше для меня особенно важна", - сообщил в пятницу на брифинге Туск. При этом польский премьер подчеркнул, что нужно "спокойно и без паники подходить к этому вопросу", передает РИА Новости.

Туск пояснил, что правительство Польши примет решение о закупках партии вакцины против вируса гриппа A/H1N1 только после того, как получит гарантии специалистов, что "новая прививка не вызовет побочных эффектов для организма человека". Глава правительства Польши отметил, что фармацевтические концерны, которые предлагают прививку против вируса гриппа A/H1N1 не хотят брать на себя ответственность за возможные побочные эффекты.

По данным министерства здравоохранения Польши, сезонным гриппом в Польше переболели 41 тыс человек. Всего в Польше было зафиксировано 193 случая заражения новым вирусом гриппа, нет ни одного случая летального исхода.