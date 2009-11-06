Безработица в США в октябре составила 10,2%, что является максимальным показателем за 26 лет, сообщило в пятницу Бюро статистики Министерства труда США.

В то же время число увольнений в минувшем месяце было минимальным более чем за год - на уровне 190 тысяч. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, оценивали показатель безработицы на уровне 9,9% и число увольнений - на уровне 175 тысяч, передает РИА Новости.