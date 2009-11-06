Лукашенко: Беларусь будет сотрудничать с Западной Украиной

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявляет о намерении сотрудничать с регионами Западной Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЛУКАШЕНКО сообщил сегодня в Ивано-Франковске.

По его словам, он приехал сюда вместе с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, «чтобы быть солидарным с жителями Западной Украины, страдающими от эпидемии гриппа».

По его мнению, проблема эпидемии из медицинской превратилась в “политическую карту”.

«И это плохо. Ведь эта зараза является не настолько страшной и не преодолеваемой. Паника – это самая страшная вещь», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Он отметил, что хочет сотрудничать с западными областями Украины.

«Здесь есть много интересного. И мы сегодня договоримся о путях взаимного сотрудничества. Я благодарю за приглашение посетить Западную Украину, потому что этот край является краем моей молодости. Я здесь бывал. Я хотел сам увидеть, насколько эта Западная Украина «страшна», как временами о ней пишут», - сказал он.