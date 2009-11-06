Мороз зарегистрирован кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала лидера Социалистической партии Украины Александра МОРОЗА кандидатом на пост Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК единогласно.

Центризбирком не нашел нарушений в документах, представленных А.МОРОЗОМ на регистрацию кандидатом в президенты.

Председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ вручил А.МОРОЗУ удостоверение кандидата.

Кроме того, комиссия зарегистрировала уполномоченное лицо кандидата на пост Президента А.МОРОЗА в ЦИК с правом совещательного голоса Владимира ТАРАСОВА.

Как сообщал УНИАН, представители А.МОРОЗА подали документы к ЦИК на регистрацию его кандидатом на пост Президента Украины 5 ноября.