ТМ «Статус» стала спонсором выставки художника Сафронова

С 19 по 25 октября в отеле Интерконтиненталь прошел вернисаж картин самого светского и дорогого художника постсоветского пространства Никаса Сафронова. Вниманию посетителей было представлено свыше 60 его работ, разных по тематике и технике исполнения. ТМ «Статус» стала спонсором выставки, сообщил УНИАН глава пресс-службы ГК «Петрус» Александр Петруленков.

Выставка «Сны вне Времени», которая прошла в столице с 19 по 25 октября т.г., ознаменовала начало серии выставок Н.Сафронова по всей Украине.

Н.Сафронов пишет уникальные портреты президентов, политиков, королей и кинозвезд. Он писал портреты президента России Дмитрия Медведева, главы правительства Российской Федерации Владимира Путина, экс-президента СССР Михаила Горбачева, президента Украины Леонида Кучмы, Президентов США Буша – старшего и младшего, короля Испании Хуана Карлоса, короля Иордании, короля Брунея и еще 15 президентов; а также – Аллы Пугачевой, Элтона Джона, Мика Джаггера, Стивена Сигала, Ричарда Гира, Пьера Ришара, Жана-Поля Бельмондо, Анни Жирардо, Тины Тернер, Мадонны, Леонардо ди Каприо и многих других зарубежных и отечественных звезд.

Сегодня основная часть работ художника находятся в частных собраниях и музеях России и Европы. Западными коллекционерами куплено более 800 его картин. Среди владельцев картин такие звезды как Софи Лорен, Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо, Пьер Карден, Дайана Росс, Монтсеррат Кабалье, Мадонна, Никита Михалков.

Он почетный гражданин сразу нескольких городов – родного Ульяновска, Баку и Саратова. Никас Сафронов - профессор Ульяновского госуниверситета, академик Международной академии творчеств, почетный доктор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, член корреспондент Российской академии искусств.

Справочно.Группа компаний „Петрус” представляет известные в Украине и мире торговые марки: «Статус», «Горилочка», «Златогор», «Кропива», «Давний рецепт», «Світ ласощів», «Домашнє свято», «Руслада», «SunMille» и др.

Свою продукцию экспортирует в более двадцати стран мира: Россию, Китай, США, Канаду, Израиль, Испанию, Германию, Польшу, страны Балтии, Казахстан, Армению, Азербайджан и др.