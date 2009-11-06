Болгария объявила общенациональную эпидемию гриппа A/H1N1

Болгария зарегистрировала эпидемию гриппа A/H1N1 в масштабах страны, сообщил в пятницу Минздрав страны.

Об этом сообщает РИА Новости. "Сегодня министерство здравоохранения объявило общенациональную эпидемию гриппа, поскольку уровень заболевания соответствует эпидемическому порогу. В настоящее время гриппом больны 210 человек на 10 тысяч населения", - говорится в заявлении министерства.

В этой связи все школы в Болгарии будут закрыты с 9 по 14 ноября, министерство также рекомендует местным властям отказаться от проведения массовых мероприятий. Все решения о закрытии на карантин школ, университетов, детских садов будут приниматься на региональном уровне. Откладываются плановые операции и запрещаются посещения в больницах.

Тем не менее, Минздрав не считает необходимым закрывать театры, кинотеатры, рестораны и прочие заведения. Ранее в пятницу болгарская столица София объявила о превышении эпидемического порога по гриппу.