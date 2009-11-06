ВОЗ: действия украинского правительства - адекватные

Международная миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) положительно оценивает действия Кабмина Украины, направленные против эпидемии гриппа.

Об этом на пресс-конференции заявил руководитель Международной миссии ВОЗ Юкка ПУККИЛА, передает РБК-Украина.

"Можем только одобрить действия украинского правительства за то, насколько быстро и адекватно оно начало действовать", - сказал Ю.ПУККИЛА.

Он отметил, что специалисты ВОЗ продолжают расследование вспышки гриппа в Украине. По словам Ю.ПУККИЛА, большинство зарегистрированных случаев в больницах вызвано вирусом гриппа А/H1N1.

Ранее представитель ВОЗ Грегори ХАРТЛ отметил, что предосторожности, которые предпринимает украинское правительство в борьбе с эпидемией гриппа, вполне разумны. "Закрывая школы и отменяя массовые сборы на ранних этапах эпидемии, вы сможете замедлить распространение вируса", - сказал Г.ХАРТЛ.