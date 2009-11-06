Обама: Америку ждут новые трудности

Президент США Барак Обама крайне огорчен тем, что безработица в стране превысила рекордную отметку в 10,2%, глава государства прогнозирует новые проблемы в американской экономике. "Несмотря на то, что мы потеряли меньше рабочих мест, чем создали в прошлом месяце, уровень безработицы превысил 10%. Эта мрачная цифра подчеркивает, что впереди нас ждут экономические трудности", - цитируют выступление Обамы в Белом доме РИА Новости.