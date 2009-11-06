Болгария поможет Украине лекарствами и оборудованием

Болгария направит на Украину, где объявлена эпидемия гриппа, лекарства и оборудование, сообщил в пятницу болгарский Минздрав. "В связи с просьбой о помощи в борьбе с гриппом, поступившей с Украины, Болгария обеспечила медикаменты (антибиотики), медицинские материалы и аппаратуру стоимостью 250 тысяч левов (190 тысяч долларов)", - говорится в сообщении Минздрава.

На Украину также отправится группа болгарских медицинских специалистов, которые включатся в борьбу с эпидемией. Кроме того, Болгария пошлет партию антивирусных препаратов в свое посольство в Киеве.

В конце октября на Украине была объявлена эпидемия гриппа, в десяти областях на западе страны введен карантин. На сегодняшний день на Украине подтверждены 32 случая свиного гриппа, из них 14 привели к летальному исходу. По последним данным Минздрава, от разных форм гриппа на Украине умерли 109 человек.

Болгария также объявила национальную эпидемию гриппа в пятницу. По данным Минздрава страны, сейчас гриппом болеют в среднем 210 человек на каждые 10 тысяч населения. Основной штамм гриппа, зарегистрированный в Болгарии - вирус A/H1N1, известный также как свиной грипп.