ВОЗ: на 1 ноября в мире 482 тысячи больных гриппом А/H1N1

Число случаев заражения гриппом А/H1N1 в мире по состоянию на 1 ноября превысило 482 тысячи человек, почти 6,1 тысячи заболевших скончались, говорится в опубликованном в пятницу заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Неделю назад сообщалось о более чем 440 тысячах заболевших и 5,7 тысячи летальных исходов. В середине июля ВОЗ решила больше не информировать о каждом лабораторно подтвержденном случае заражения гриппом А/H1N1 в мире, так как такой подход является слишком "ресурсоемким" и сложным для ряда стран.

В обнародованном в пятницу отчете организации говорится, что по состоянию на 1 ноября случаи заражения гриппом А/H1N1 были подтверждены в 199 странах и территориях. Отмечается, что за последнюю неделю случаи гибели больных гриппом А/H1N1 впервые были зарегистрированы в Афганистане, Монголии, Танзании, Украине и Хорватии.

По данным европейского отделения ВОЗ, число заболевших в Европе по состоянию на 1 ноября превысило 78 тысяч, по меньшей мере 300 человек скончались. Региональное отделение организации в Африке сообщило о 14,1 тысячи случаев заражения и 76 случаях летального исхода. Американское отделение ВОЗ сообщило о 185,067 тысячи случаев заражения гриппом А/H1N1, скончались почти 4,4 тысячи человек.

Региональное представительство ВОЗ по восточному Средиземноморью сообщило о 22,69 тысячи заболевших и 137 случаях летального исхода. В юго-восточной Азии новым гриппом заболели 44,147 тысячи человек, скончались в результате заражения 661 человек. Отделение организации в западной части Тихого океана объявило о 138,29 тысячи заболевших вирусом гриппа А/H1N1, 498 человек скончались. Ранее исполняющий обязанности помощника гендиректора ВОЗ по вопросам безопасности в области здравоохранения и окружающей среды Кеджи Фукуда заявлял, что в случае пандемии гриппом A/H1N1 может заразиться треть населения Земли.