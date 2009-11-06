Гллавное на 6 ноября (вечер)

Хроника дня

*** Главные новости второй половины дня: «Нафтогаз» завершил перевод денег за потребленный в октябре российский газ; Fitch повысил долгосрочный рейтинг «Нафтогаза» до «CCC»; в январе–октябре в Сводный бюджет поступило 138 млрд.; валовые международные резервы НБУ в октябре уменьшились на 1,5%; МинАПК на 9% повысило прогноз урожая зерновых в 2008г.; число случаев заражения гриппом А/H1N1 в мире на 1 ноября превысило 482 тыс. чел. - ВОЗ

АПК: Минагрополитики повысило прогноз урожая зерна на 9% – до 47 млн. тонн Киев. 6 ноября. УНИАН. Министерство аграрной политики Украины повысило прогноз урожая зерна в текущем году на 9,3% – до 47 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН.

«В целом мы ожидаем, что в этом году будет получено около 47 млн. тонн зерна (в учетном весе)», – сказал он.

По словам Ю.ЛУЗАНА, уборка зерновых культур подходит к завершению. В частности, кукуруза убрана на 80% площадей, получено почти 8,5 млн. тонн при урожайности 49,5 ц/га. Завершается уборка риса. Соя убрана с 92% площадей, намолочено почти 1 млн. тонн при урожайности 16,5 ц/га.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство аграрной политики Украины прогнозировало урожай зерна по итогам 2009 года на уровне 42,9-43 млн. тонн.

Аграрный фонд располагает 2,4 млн. тонн зерна Аграрный фонд Украины имеет в своем распоряжении 2,4 млн. тонн зерна, включая залоговое зерно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН.

По его словам, этот объем превышает аналогичный показатель прошлого года и «достаточный для проведения интервенция на протяжении года».

Ю.ЛУЗАН сообщил, что с начала т.г. зернотрейдеры по схеме погашения НДС закупили у Аграрного фонда 2,1 млн. тонн зерна.

По информации замминистра, Аграрный фонд с начала текущего года провел финансовые операции на сумму 3,2 млрд. грн.

Также он сообщил, что около 1,3 млн. тонн зерна имеется в региональных резервах

Украина экспортировала 9,5 млн. тонн зерна - министерство

Украина с начала маркетингового года экспортировала 9,5 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные озвучил сегодня на брифинге в Киеве первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН.

«Темпы экспорта зерна в текущем году несколько выше, чем в прошлом году. На сегодня экспортировано 9,5 млн. тонн, в том числе за октябрь – 2,5 млн. тонн», - сообщил Ю.ЛУЗАН. По его данным, в структуре экспорта зерна 5,1 млн. тонн составляет пшеница, 3,2 млн. тонн - ячмень, 1 млн. тонн - кукуруза, и другие культуры.

По его словам, экспорт масличных культур составил 1,2 млн. тонн, в том числе 1,1 млн. тонн рапса, 110 тыс. тонн подсолнечника и 31 тыс. тонн сои.

Кроме того, через наши порты осуществлен транзит зерна из России и Казахстана на уровне 888 тыс. тонн, и 87 тыс. тонн масличных культур. Сегодня в портах под загрузкой находятся корабли тоннажностью более 220 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагрополитики, экспорт зерновых культур в 2009/2010 МГ возможен на уровне 16,7 млн. тонн.

ТЭК: «Нафтогаз Украины» завершил процесс перевода денег за потребленный в октябре российский газ

НАК «Нафтогаз Украины» завершил процесс перевода денег за потребленный в октябре российский газ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель НАК «Нафтогаз Украины».

«Процесс перевода денег завершили», - сказал он.

При этом в компании не уточнили сумму платежа за потребленный в октябре российский газ.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что «Нафтогаз Украины» рассчитался с «Газпромом» за газ, поставленный в Украину в октябре текущего года.

При этом она отметила, что произвести проплату было достаточно сложно.

3 ноября, выступая в парламенте, Ю. ТИМОШЕНКО сказала, что "Нафтогаз" за потребленный в октябре газ должен перечислить российскому "Газпрому" 4 млрд. грн.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.

Fitch повысил долгосрочный рейтинг «Нафтогаза» до «CCC» Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) НАК «Нафтогаз Украины» с «RD» (выборочный дефолт) до «CCC».

Об этом сказано в сообщении Fitch Ratings, переданном УНИАН.

В сообщении отмечается, что прогноз по рейтингу «негативный».

Одновременно Fitch присвоил ожидаемый необеспеченный рейтинг «B» предстоящему выпуску еврооблигаций «Нафтогаза Украины» объемом 1,595 млрд. долл. со сроком погашения 30 сентября 2014 года, который должен заменить собой выпуск облигаций на 500 млн. долл. с истекшим сроком погашения 30 сентября 2009 г. и двусторонние кредиты.

Решение о повышении рейтинга «Нафтогаза Украины» было принято агентством после того, как компания сумела реструктуризировать свои долговые обязательства. В частности, компании удалось убедить инвесторов заменить выпуск облигаций на 500 млн. долл. со сроком погашения 30 сентября 2009 г. на новые облигации с гарантиями правительства.

В то же время, рейтинг «ССС» с негативным прогнозом отражает неопределенность касательно способности компании в дальнейшем финансировать собственные нужды без поддержки со стороны правительства или реструктуризации газового сектора, предполагающей резкое увеличение газовых тарифов внутри страны.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября НАК «Нафтогаз Украины» успешно завершила комплексную реструктуризацию своего внешнего долга путем формального обмена еврооблигаций и обязательств по двусторонним кредитам на единственный listed инвестиционный инструмент.

Новые облигации, выпущенные под гарантии правительства с погашением в 2014 году, ставка купона по которым составляет 9.5%, 5 ноября были поданы в клиринговые системы.

Напомним, 19 октября большинство держателей еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 500 млн. долл. согласились на предложенную компанией реструктуризацию – обмен внешних обязательств, включая рассмотрение поданных заявок на обмен нынешних обязательств на новые облигации, деноминированные в долларах США, в соотношении 1:1, срок погашения по которым наступает в сентябре 2014 года и которые будут выпущены под суверенные гарантии. Ставка по купону определена на уровне 9,5%.

НАК «Нафтогаз Украины» также вел переговоры о реструктуризации другого внешнего долга на общую сумму около 1,1 млрд. долл., которую он предлагал провести на тех же условиях, что и реструктуризацию еврооблигаций.

ЕК ждет официального подтверждения оплаты газа за октябрь

Еврокомиссия ожидает официального подтверждения сообщения о том, что украинская сторона оплатила октябрьские поставки российского газа, заявила в пятницу журналистам представитель исполнительной власти Евросоюза Пия Арнекильде Хансе. Об этом сообщает РИА Новости. "Мы надеемся получить подтверждение этому сегодня", - сказала она журналистам в Брюсселе, отметив, что Еврокомиссия следит за ситуацией в газовых отношениях между Украиной и Россией "с обеспокоенностью".

Как сообщалось, премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в пятницу заявила, что "Нафтогаз" перевел "Газпрому" причитающиеся за полученный в октябре газ 500 миллионов долларов. По ее словам, это удалось сделать, несмотря на противодействие президента Украины и Нацбанка. Согласно контракту, "Нафтогаз" обязан ежемесячно направлять "Газпрому"платежи за газ до седьмого числа включительно месяца, следующего за поставками.

До сих пор в текущем году оплата осуществлялась в срок и в полном объеме. Между тем, в конце октября появилась информация, что украинский холдинг испытывает трудности с оплатой октябрьских поставок.

Финансы: В январе–октябре в Сводный бюджет поступило 138 млрд. - ГНА

По оперативным данным, в январе–октябре 2009 г. в Сводный бюджет Украины поступило 138 млрд. 378,8 млн. грн. платежей, в том числе в государственный бюджет - 89 млрд. 747,5 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), размещенном на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, на расчетные счета налогоплательщиков возмещено 31 млрд. 1,2 млн. грн. налога на добавленную стоимость (НДС).

С учетом возмещенных сумм НДС в общий фонд госбюджета поступило 50 млрд. 30,7 млн. грн., бюджетная роспись выполнена на 102%, дополнительно поступило 975,6 млн. грн.

Налоговые органы также обеспечивают выполнение Концепции реформирования местных бюджетов и стратегии регионального развития. Удельный вес доходов местных бюджетов в 2009 г., по сравнению с 2006 г., вырос с 32,7% до 45,3% (в местные бюджеты мобилизовано 48 млрд. 631,3 млн. грн.)

Справка УНИАН. В январе-октябре 2008 года органами Государственной налоговой администрации в сводный бюджет Украины перечислено 144,786 млрд. грн. платежей.

В общий фонд госбюджета поступило 89,196 млрд. грн., плановые показатели перевыполнены на 3,7% (в бюджет дополнительно поступило 3,157 млрд. грн.).

Валовые международные резервы НБУ в октябре уменьшились на 1,5%

Валовые международные резервы Национального банка Украины в октябре 2009 года (по оперативным данным) уменьшились на 1,5%, или 415,3 млн. долл., – до 27 млрд. 711,9 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном сегодня на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за октябрь составил 11 млрд. 802,5 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило «минус» 302,6 долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам октября составил 3 млрд. 293,4 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, – 1 млрд. 249,9 млн. долл., объем валюты, проданной населению, – 2 млрд. 043,5 млн. долл.

Банковские вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) за прошлый месяц выросли на 302,3 млн. долл. и на 30 октября составили 13 млрд. 573,4 млн. долл.

По данным НБУ, в сентябре 2009 года реальный эффективный обменный курс (РЭОК) гривни снизился против сентября 2008 года на 3,7%. При этом номинальный эффективный обменный курс гривни уменьшился на 7,2% в связи с ее девальвацией относительно валют стран - основных торговых партнеров Украины. Однако превышение отечественной инфляцией уровней инфляции в этих странах на 3,5 п.п. привело к более умеренному снижению РЭОК гривни.

Денежная масса Украине в октябре уменьшилась на 0,3%, монетарная база - на 1,7% В Украине денежная масса в октябре т.г. уменьшилась на 0,3% - до 468,2 млрд. грн., монетарная база - на 1,7% - до 180,5 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

«На денежно-кредитном рынке в октябре текущего года наблюдалось определенное улучшение ситуации по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельством чего является возобновление тенденции к увеличению средств населения в банковской системе, улучшение ситуации на валютном сегменте рынка и продолжение позитивной динамики кредитования реального сектора экономики», - говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что хотя общий объем депозитов в октябре уменьшился на 0,3% - до 317,1 млрд. грн., средства физических лиц увеличились на 1%. В условиях сохранения девальвационных ожиданий прирост депозитов населения происходил за счет вложений в иностранной валюте (объем которых увеличился на 2,1%), в то время как объем депозитов в национальной валюте незначительно уменьшился (на 0,2%). Средства юридических лиц в октябре уменьшились на 2,6%.

Конвертация части свободных средств в иностранную валюту обусловила снижение в октябре объема наличности вне банков в национальной валюте на 0,1% - до 148,8 млрд. грн. Удельный вес наличности в структуре денежной массы в конце октября составлял 31,8% (в конце сентября - 31,7%).

«Уменьшение в октябре объемов как депозитов, так и наличности вне банков обусловило продолжение нисходящей тенденции в динамике денежной массы», - отмечают в Нацбанке.

На динамику монетарной базы в октябре повлияло снижение объема корсчетов банков на 17,2% - до 13,3 млрд. грн., что было результатом мобилизационных мероприятий НБУ для обеспечения равновесия на денежно-кредитном рынке. В частности, объем операций по мобилизации средств в октябре составил 6,4 млрд. грн., объем операций по рефинансированию банков - 0,66 млрд. грн.

Общий объем обязательных резервов, сформированных банками за октябрь 2009 года, составил 12,5 млрд. грн., в т.ч. 5,9 млрд. грн. было перечислено банками на отдельный счет в Национальном банке Украины в соответствии с требованиями формирования банками обязательных резервов.

В октябре общий объем остатков кредитных вложений уменьшился на 0,2% - до 722,7 млрд. грн., в т.ч. объем остатков по кредитам, предоставленным юридическим лицам, увеличился на 0,2%, по кредитам, предоставленным физическим лицам, уменьшился на 1,2%.

В Нацбанке отмечают, что сохранение инфляционных и девальвационных ожиданий предопределяло увеличение стоимости денег в национальной валюте - как кредитов, так и депозитов. Так, средневзвешенная ставка в национальной валюте по депозитам в октябре увеличилась до 13,5% (с 12,4% в сентябре), по кредитам - до 19,3% (с 17,8% в сентябре). Вместе с тем, стоимость депозитов и кредитов в иностранной валюте в октябре не изменилась и составляла 9,4% и 10,1% соответственно. Стоимость денег на межбанковском кредитном рынке уменьшилась до 5,3% (с 5,7% в сентябре), по кредитам овернайт осталась без изменений - 3,2%.

В октябре Нацбанк выкупил ОВГЗ почти на 1,6 млрд. грн. В октябре 2009 года Национальный банк Украины выкупил облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму почти 1,6 млрд. грн. (по номинальной стоимости), с начала года - на 29,23 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

В Государственный бюджет Украины на протяжении прошлого месяца по результатам размещения ОВГЗ на первичных аукционах поступили средства на общую сумму 4,621 млрд. грн. (с начала года – 16,139 млрд. грн.). С учетом ОВГЗ, выпущенных для рекапитализации, с начала 2009 года Министерством финансов Украины было размещено облигаций на общую сумму 48,913 млрд. грн.

Средневзвешенная доходность при первичном размещении по ОВГЗ в октябре составляла 23,93% годовых (за 10 месяцев 2009 года - 19,36% годовых). Средневзвешенная доходность облигаций за январь-октябрь 2009 года с учетом бумаг, выпущенных на рекапитализацию, составляла 12,75% годовых.

Погашение и выплата дохода по ОВГЗ в текущем году осуществлялись своевременно и в полном объеме, который с начала 2009 года составил 10,611 млрд. грн., в том числе основной долг – 7,492 млрд. грн., выплата дохода – 3,119 млрд. грн.

Фондовый рынок: Американские фондовые индексы падают

Рынок акций США снизился при открытии торгов в пятницу, как данные о числе рабочих мест в США в октябре оказались существенно хуже прогнозов.

Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в октябре сократилось на 190.000, тогда как аналитики ожидали снижения на 175.000. Безработица составила 10,2 процента при прогнозе 9,9 процента.

Акции интернет-магазина Amazon.com Inc подскочили на внебиржевых торгах на 2 процента после того, как Bernstein пересмотрел рейтинг акций до "выше рынка" и повысил ориентировочную цену на 28 процентов.

Бумаги Starbucks Corp подорожали на 4,3 процента, так как оператор сети кофеен в четверг сообщил о превысившей прогнозы прибыли и повысил прогноз на 2010 год.

Акции страховщика American International Group опустились на 7,4 процента после того, как компания сообщила о том, что завершила квартал с прибылью, благодаря восстановлению стоимости ее инвестиций.

Министр финансов Великобритании Алистер Дарлинг заявил, что регуляторы стран "Большой двадцатки" согласны, что еще слишком рано отменять программы экономической помощи, поскольку мировое восстановление пока неустойчиво. Дарлинг является хозяином саммита министров финансов и глав центробанков G20, который начнется позже в пятницу.

К 17.42 МСК индексы изменили динамику: Dow Jones вырос на 0,02 процента до 10.007,93 пункта, индекс Standard & Poor`s 500 поднялся на 0,08 процента до 1.067,50 пункта, индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,11 процента до 2.107,70 пункта.

Транспорт: Глава европейского подразделения GM уходит в отставку

Глава европейского подразделения General Motors, управляющий такими брендами, как Opel и Vauxhall, Карл-Петер Форстер покидает свой пост в ответ на решение американского автогиганта не продавать немецкий автоконцерн консорциуму австро-канадской Magna и российского Сбербанка, пишут в пятницу немецкие СМИ.

Между тем, ожидается, место Форстера займет американец Ник Райли (Nick Reilly), работавший ранее в азиатском подразделении GM. Решение о его назначении на пост главы европейского подразделения General Motors вызвало широкий резонанс в немецких СМИ. Так, по мнению авторов статьи в немецком журнале Spiegel, назначение Райли усугубит положение немецкого автопроизводителя. "Назначение (этого) менеджера является провокацией для немецкого автопроизводителя, так как до настоящего времени он работал в азиатском подразделении и был ответственен за продвижение дешевой марки Chevrolet", - пишет Spiegel, отмечая, что Opel в таком случае "деградирует до уровня региональной европейской марки".

В ночь на среду на заседании правления концерна в Детройте GM приняло решение не продавать Opel консорциуму Magna-Сбербанк в связи с улучшением деловой обстановки в Европе. Исполнительный директор американского автогиганта Фриц Хендерсон в своем заявлении пообещал, что в скором времени Германии и правительствам других стран будет представлен план реструктуризации. GM также планирует провести полную реструктуризацию расходов в размере трех миллиардов долларов, что, по мнению руководства компании, можно успешно осуществить на фоне улучшения деловой ситуации в Европе.

Решение американского автоконцерна вызвало бурю критики по всей Европе. Так, немецкие власти крайне негативно отреагировали на изменение планов GM. В частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала решение GM "поражением", а премьер-министр федеральной земли Гессинг Роланд Кох заявил, что своими действиями General Motors "растоптала" "многомесячные старания" Европы по поиску оптимального варианта выхода Opel из сложной финансовой ситуации.

В то же время мнение властей поддерживают европейские профсоюзы, опасающиеся масштабных сокращений, которые, возможно, проведет американская компания в рамках программы реструктуризации. Так, по словам главы производственного совета Opel Клауса Франца, активисты профсоюзов намерены провести акции протеста по всей Европе уже в ближайшее время.

ГМК: КМУ поможет предприятиям ГМК реструктуризировать внешние долги

Кабинет Министров Украины готов оказать помощь тем предприятиям горно-металлургического комплекса (ГМК), которые нуждаются в реструктуризации внешних долгов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на совещании на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в ответ на просьбу руководителей некоторых предприятий о помощи в реструктуризации долгов.

«Я думаю, что мы готовы быть партнерами, готовы посмотреть на проблематику и содействовать всем процессам реструктуризации, потому что на сегодняшний день это действительно важно», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что возможность правительства работать в направлении реструктуризации внешних долгов была продемонстрирована недавно в ходе реструктуризации долгов НАК «Нафтогаз Украины».

«Я хочу, чтобы вы почувствовали гордость за Украину – мы, по сути дела, за три недели все предыдущие долги «Нафтогаза», в том числе в бумагах, реструктуризировали 1,7 млрд. долл., причем сделали это на высшем уровне мировых стандартов», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 ноября, НАК «Нафтогаз Украины» успешно завершила комплексную реструктуризацию своего внешнего долга путем формального обмена еврооблигаций и обязательств по двусторонним кредитам на единый listed инвестиционный инструмент.

Новые облигации, выпущенные под гарантии правительства с погашением в 2014 году, ставка купона по которым составляет 9,5%, вчера были поданы в клиринговые системы. Измененный долговой портфель компании включал еврооблигации на сумму 500 млн. долл. со сроком погашения 30 сентября 2009 года и двусторонние кредиты на общую сумму 1,1 млрд. долл. Более чем 93% владельцев облигаций и 100% других кредиторов компании проголосовали в поддержку программы реструктуризации.

Фармацевтика: Кабмин создаст госорган регулирования фармакологической отрасли

Правительство создаст государственный орган регулирования фармакологической отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА, это было решено во время его совещания с представителями Ассоциации фармацевтических производителей Украины.

А.ТУРЧИНОВ поддержал инициативу фармацевтических производителей по созданию государственного комитета, который будет обеспечивать развитие фармацевтической и биотехнологической промышленности в Украине.

Во время совещания обсуждались вопросы координации усилий для преодоления эпидемической ситуации в Украине, развития фармацевтической отрасли и усиления позиций Украины как фармацевтического государства в мире. Особое внимание было уделено вопросу налаживания производства вакцин в Украине.

По словам первого вице-премьер-министра, развитие фармацевтической отрасли является приоритетным, потому что благодаря этому граждане будут обеспечены лекарствами отечественного производства, значительно более дешевыми, но не менее высококачественными.

Будет «способствовать как наполнению бюджета, так и созданию новых рабочих мест, в том числе и развитию научно-исследовательской базы и интеллектуального потенциала нации», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

В свою очередь, участники совещания поблагодарили правительство за жесткую позицию в вопросе перехода на международные стандарты сертификации и контроля за лекарствами уже в текущем году, «что защитит граждан от низкокачественной продукции, которая могла бы прийти на рынок».

Также во время совещания А.ТУРЧИНОВ отметил, что первоочередной задачей правительства в эпидемической ситуации является «наполнение больниц всеми необходимыми средствами для лечения и профилактики, а также обеспечение повышенного спроса на медицинские препараты в аптечной сети».

А.ТУРЧИНОВ также отметил, что правительство будет жестко бороться с «черным рынком» лекарственных средств. «Это вопрос не только экономики, а, в первую очередь, безопасности наших граждан», - подчеркнул первый вице-премьер-министр.

Эпидемия гриппа: Число случаев заражения гриппом А/H1N1 в мире на 1 ноября превысило 482 тысячи человек - ВОЗ Число случаев заражения гриппом А/H1N1 в мире по состоянию на 1 ноября превысило 482 тысячи человек, почти 6,1 тысячи заболевших скончались, говорится в опубликованном в пятницу заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Неделю назад сообщалось о более чем 440 тысячах заболевших и 5,7 тысячи летальных исходов. В середине июля ВОЗ решила больше не информировать о каждом лабораторно подтвержденном случае заражения гриппом А/H1N1 в мире, так как такой подход является слишком "ресурсоемким" и сложным для ряда стран.

В обнародованном в пятницу отчете организации говорится, что по состоянию на 1 ноября случаи заражения гриппом А/H1N1 были подтверждены в 199 странах и территориях. Отмечается, что за последнюю неделю случаи гибели больных гриппом А/H1N1 впервые были зарегистрированы в Афганистане, Монголии, Танзании, Украине и Хорватии.

По данным европейского отделения ВОЗ, число заболевших в Европе по состоянию на 1 ноября превысило 78 тысяч, по меньшей мере 300 человек скончались. Региональное отделение организации в Африке сообщило о 14,1 тысячи случаев заражения и 76 случаях летального исхода. Американское отделение ВОЗ сообщило о 185,067 тысячи случаев заражения гриппом А/H1N1, скончались почти 4,4 тысячи человек.

Региональное представительство ВОЗ по восточному Средиземноморью сообщило о 22,69 тысячи заболевших и 137 случаях летального исхода. В юго-восточной Азии новым гриппом заболели 44,147 тысячи человек, скончались в результате заражения 661 человек. Отделение организации в западной части Тихого океана объявило о 138,29 тысячи заболевших вирусом гриппа А/H1N1, 498 человек скончались. Ранее исполняющий обязанности помощника гендиректора ВОЗ по вопросам безопасности в области здравоохранения и окружающей среды Кеджи Фукуда заявлял, что в случае пандемии гриппом A/H1N1 может заразиться треть населения Земли.

В Киеве уже 7 случаев инфицирования гриппом А/Н1N1 Первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ заявляет, что в столице по состоянию на 12.00 зафиксировано уже 7 случаев инфицирования гриппом А/Н1N1.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом И.КИЛЬЧИЦКАЯ сказала на очередном заседании чрезвычайной противоэпидемической комиссии.

Из отмеченных 7 случаев инфицирования гриппом А/Н1N1 один человек умер, остальные шесть получают лечение в государственных и частных медицинских заведениях.

По информации главного санитарного врача Киева, два пациента с заболеванием гриппом A/Н1N1 находятся в реанимации частной клиники, состояние больных улучшается; двое подростков в возрасте 17 и 18 лет находятся в детской инфекционной больнице, получают адекватное лечение, состояние их здоровья стабильное; один 2-месячный младенец был госпитализирован в детскую клиническую больницу № 3 с диагнозом “ларингит”, после выздоровления и выписки лабораторные анализы, взятые в день госпитализации, показали наличие гриппа A/Н1N1; одна 23-летняя беременная находится в реанимации роддома № 4, состояние тяжелое, но динамика хода заболевания позитивная. Одна женщина 35 лет, как уже сообщалось ранее, умерла в больнице №4.

Все больные безотлагательно обеспечиваются препаратом «Тамифлю» из резервов Главного управления здавоохранения и получают адекватное лечение. Проводится соответствующая работа среди контактных лиц, включая медперсонал.

Как информируют в КГГА, всего в столице насчитывается 45 тыс. 85 человек, больных острыми респираторными вирусными заболеваниями и гриппом (в частности, за последние сутки медработниками зафиксировано 9 тыс. 669 таких случаев). Госпитализированы в целом 942 больных (за последние сутки – 163 чел.).

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на заседании коллегии КГГА И.КИЛЬЧИЦКАЯ заявила, что в Киеве, как и ранее, зафиксирован лишь один случай смерти больного в связи с инфицированием гриппом А/Н1N1 – это 35-летняя женщина.

По ее словам, дополнительные исследования не подтвердили диагноз «грипп A/H1N1» ни у одного больного с подозрением на этот грипп.

«Подозрения на сегодня (заболевание «калифорнийским» гриппом – УНИАН) нет ни у одного человека. То есть если позавчера были какие-то подозрения, мы направили анализы в Институт им. Громишевского на подтверждение, больше ни одного случая A/H1N1 не подтверждено», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.