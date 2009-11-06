Анонс на 7 ноября

- Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко отбыла с однодневной рабочей поездкой в Ужгород. В ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО посетит Закарпатскую областную инфекционную больницу и ознакомится с организацией лечебного процесса больных гриппом и ОРВИ.

После этого в Закарпатской облгосадминистрации Ю.Тимошенко проведет совещание, в ходе которого будут обсуждены вопросы профилактики и борьбы с эпидемией гриппа в регионе.

После обеда Ю.ТИМОШЕНКО планирует дать интервью областной телерадиокомпании, после чего вылетит в Киев.

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00-03 (ориентировочно)- Ожидается прибытие первой поставки помощи в рамках миссии экспертов ЕС по гражданской защите. Общая стоимость помощи, предоставленной Австрией, составляет 2.5 млн. гривен. Товары общим весом 10.4 т включают защитные маски (464 640 штук), жидкость для дезинфекции лица, рук и поверхностей (3 000 бутылок) и защитные перчатки (150 000 пар). В аэропорту Борисполь есть возможность фото- и видеосьемки для прессы. Нужна аккредитация. Телефон: +380-96-438-03-24 до 18-00

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10-00- Начнет работу двухдневная «Школа пресс-секретарей Лидеров», организованная Агентством «PRotagonist» (Консалтингово-тренинговая компания «Лидергруп (ул. Константиновская, 4 офис 2). Нужна аккредитация. Телефон: 050 464 15 19, www.leadergroup.ua.

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- В городах Винница, Харьков, Полтава, Одесса, Николаев, Херсон, Голая Пристань (Херсонская область), Сумы, Павлоград и г.Бровары Киевской области состоятся очередные этапы “Марша недовольных”, начатого 24 августа в Киеве по инициативе Общественного совета Украины. Участники мероприятий будут требовать возмещения ущерба, причиненного гражданам за период кризиса, из резервов НБУ. Телефоны: (066) 981-24-50, 8 (063) 614-12-25.

8 ноября (воскресенье)

9-45 - В МА «Борисполь» прибудет самолет с гуманитарной помощью - миллионом защитных масок на борту. Защитные маски, закупленные частной компанией, будут бесплатно переданы Правительству для последующего их распространения среди населения. Самолет будут встречать зам..министра транспорта и связи Украины, председатель Госавиаадминистрации Александр Давыдов, представители компании, которая закупила маски и авиакомпании-перевозчика.

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10-00 (ориентировочно) после посадки самолета планируется брифинг Александра Давыдова, директора компании, которая закупила защитные маски и директора авиакомпании-перевозчика груза.

Международный аэропорт «Борисполь» организует транспорт в аэропорт «Борисполь». Сбор журналистов о 8:30 возле станции метро «Харьковская» (выход по направлению к аэропорту «Борисполь»). Нужна аккредитация. Телефон: +38 (044) 271 40 52. до 15-00 6 ноября

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15-00 - В Киеве, по инициативе Общественного Совета Украины состоится 10-я волна Марша Недовольных, начатого 24 августа. Цель Марша Недовольных: возмещение гражданам убытков полученных за период кризиса из резервов НБУ. Маршрут: ул..Крещатик от ЦУМа до Майдана Незалежности, где состоится митинг. Телефоны: 066-981-24-50, 063-614-12-25.