Тимошенко отбыла с рабочей поездкой в Ужгород

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с однодневной рабочей поездкой в Ужгород.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО посетит Закарпатскую областную инфекционную больницу и ознакомится с организацией лечебного процесса больных гриппом и ОРВИ.

После этого в Закарпатской облгосадминистрации Ю.ТИМОШЕНКО проведет совещание, в ходе которого будут обсуждены вопросы профилактики и борьбы с эпидемией гриппа в регионе.

После обеда Ю.ТИМОШЕНКО планирует дать интервью областной телерадиокомпании, после чего вылетит в Киев.