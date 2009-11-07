Богатырева: в Украине есть основания для введения ЧП

Для введения в Украине чрезвычайного положения в связи с эпидемией гриппа есть конституционные основания.

Об этом заявила секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА в эфире “5-го канала”, сообщает “Украинская правда”.

"По моему мнению, такое количество умерших само за себя говорит. Чтобы других спасти, возможно, нужно чрезвычайное положение. И конституционные основания есть", - сказала она. (УНИАН: по данным Министерства здравоохранения, в Украине на сегодня зарегистрированы 762 тыс. 835 больных гриппом и ОРВИ, из них 32 – гриппом А/Н1N1 (в 14 случаях больные умерли). От осложнений в результате гриппа умерло 109 лиц).

"И, возможно, если государственная элита Украины не может объединиться вокруг этого, возможно, это было бы такое оперативно-управленческое мероприятие", - отметила секретарь СНБО.

Вместе с тем она выразила мнение, что публично говорить о гриппе имеют только специалисты.

"Но, к сожалению, у нас все выходит в политику, и поэтому, я думаю, чтобы спасти украинцев, нужно на экраны выпускать профессионалов, врачей, поручить управлять этой ситуацией врачам, профессионально подготовленным людям", - заявила Р.БОГАТЫРЕВА.

"Без сомнения, нужно расследовать все обстоятельства, почему именно Украина попала в глаз этого гриппозного тайфуна, и привлечь к ответственности. Но это будет потом. Сейчас нужно профессионально оказывать помощь людям, не сеять панику", - считает она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 ноября, заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПОПОВ не исключил введения чрезвычайного положения в стране, если правительству не удастся взять под контроль ситуацию с эпидемией гриппа, и перенесения президентских выборов на 30 мая