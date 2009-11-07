Число жертв эпидемии гриппа на 6 ноября возросло до 135 человек

Число жертв эпидемии гриппа по состоянию на 6 ноября возросло до 135 человек. Об этом сообщает в субботу сайт Минздрава.

Больше всего жертв гриппа во Львовской области - 57 человек. Кроме того, 20 человек умерли от гриппа в Ивано-Франковской области, 17 - в Тернопольской, 14 - в Черновицкой, пять - в Хмельницкой, по четыре - в Волынской и Ровенской, по два - в Закарпатской и Винницкой. Все эти области находятся на западе Украины. Между тем эпидемия распространяется и в другие регионы страны. Так, в Киевской области зарегистрированы два летальных исхода, по одному - в Донецкой, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской областях, а также в Крыму и Киеве. Всего с начала эпидемии заболели 871 тысяча 37 человек, 39 тысяч 603 человека госпитализированы. В сообщении не говорится о количестве случаев заболевания гриппом A/H1N1. Накануне Минздрав сообщал о 32 случаях свиного гриппа и 14 подтвержденных смертях от него.