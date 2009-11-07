На Никарагуа обрушился тропический шторм "Ида"

Более 40 тысяч человек Более 40 тысяч никарагуанцев остались без крова из-за урагана "Ида", который обрушился на карибское побережье страны, сообщает NEWSru.

Более всего от урагана, порывы ветра которого достигали 120 километров в час, пострадали населенные пункты Каравала и Барра де Рио Гранде.

В этих населенных пунктах оказались разрушенными более 80% домов и зданий, опрокинуты телеграфные столбы, порваны линии электропередач. Ущерб от урагана может составить десятки миллионов долларов.

Тропический шторм "Ида" сформировался в среду в юго-западной части Карибского моря и усилился в четверг до урагана первой категории по шкале Саффира-Симпсона. В момент, когда "Ида" достигла восточного побережья Никарагуа, скорость ветра урагана достигала 120 километров в час. Однако по мере продвижения вглубь страны "Ида" ослабела до тропического шторма.