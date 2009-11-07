На украинско-молдавской границе открылся новый пограничный пункт

Пункт пропуска «Розаливка», оснащенный новейшим оборудованием дистанционного контроля, открылся на участке украинско-молдавской границы в Раздельнянском районе Одесской области.

Как передает корреспондент УНИАН, организационно погранпункт, на стоительство которого потрачено 450 тыс. грн., подчинен Котовскому пограничному отряду Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Выступая на церемонии открытия, председатель Государственной пограничной службы Украины Николай ЛИТВИН заявил, что «погранпункт возведен по европейским стандартам и оснащен новейшим техническим комплексом, которое позволяет осуществлять ночной дистанционый контроль за передвижением людей на линии границы в радиусе 10-12 километров, а транпортных средств – 12-15 километров».

Телевизионная запись отслеживаемой ситуации на границе ведется в автоматизированном режиме, а мобильные группы пограничников с помощью средств связи находятся в постоянном контакте с дежурными офицерами погранпункта и погранотряда, имея возможность своеврменно реагировать на любые нарушения госграницы.

«Таких комплексов ночного дистанционого контроля пока не имеется в большинстве пограничных служб стран Евросоюза», - подчеркнул Н.ЛИТВИН.

Он вручил военнослужащим Южного регионального управления 36 ордеров на квартиры в Белгород-Днестровском. «Несмотря на то, что в госбюджете-2009 не предусмотрено средств на приобретение и строительство жилья для пограничников, ведомство за счет внебюджетного финансирования обеспечивает персонал жильем», - отметил Н.ЛИТВИН.

Частично программа обеспечения пограничников жильем реализуется за счет реконструкции помещений, которые освободились из-за реформирования и реализации земельных участков. В частности, 19,2 млн. грн. выделено на реконструкцию бывших казарм под жилплощадь для пограничников.