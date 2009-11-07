Эксперт: эпидемия не повлияет на продажу массовых товаров

Эпидемия никогда не влияла на объемы продаж товаров массового потребления, заявил в комментарии еженедельнику «Зеркало недели» (№43, 7-13 ноября) президент Украинской торгово-промышленной конфедерации Владимир ДЕМЧАК.

«Скорее, напротив. Тем более что сейчас - период сезонного увеличения продаж и повышенного спроса. Осенью традиционно продается больше. И ближе к Новому году продажи только растут, заканчиваясь только в феврале, после чего наступает спад. Думаю, эпидемия здесь ничего не изменит. А если и повлияет, то несущественно», считает он.

В.ДЕМЧАК констатирует, что количество посещений супермаркетов уменьшились на 10-15%, при этом никаких сбоев в товарообороте обычного ассортимента супермаркетов не наблюдается.

«Торговля работает ритмично. Я сейчас не готов точно сказать, насколько изменился средний кассовый чек. Однако, зная традиции ажиотажа, почти убежден, что покупают и впрок», - подчеркнул он.

По словам эксперта, в частности наблюдается определенный феномен в торговле сигаретами на западе Украины. Так, в магазинах Черновицкой области в первые дни эпидемии гриппа и ОРВИ торговля сигаретами втрое снизилась, при этом посыпалась масса заказов с доставкой домой.

«Думаю, над этой подсказкой из нашей реальности есть смысл подумать большим продуктовым сетям», - сказал В.ДЕМЧАК.