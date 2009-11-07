Житомирскоя обл. превысила эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Житомирской области превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении здравоохранения Житомирской облгосадминистрации.

В области зарегистрировано 19 тысяч 108 больных гриппом и ОРВИ, госпитализированы 955 человек.

Только в период с 5 по 6 ноября в области медики зарегистрировали 2 тысячи 654 новых случая заболевания гриппом и ОРВИ.