Тимошенко просит Ющенко подписать закон о выделении 1 млрд. грн.

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО как можно быстрее подписать закон о выделении 1 млрд. грн. для борьбы с эпидемией гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Ужгороде после посещения Закарпатской областной инфекционной больницы.

«Я обращаюсь к Президенту с просьбой срочно подписать этот закон и дать возможность получить правительству, Министерству здравоохранения этот миллиард гривень», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что отсутствие этих денег сильно затормозит процедуры закупки лекарств и медицинской техники для борьбы с гриппом.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила обеспокоенность тем, что Президент не подписывает этот закон уже в течение 3-х дней. «Мы передали три дня назад этот закон, и пока еще он не подписан», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2009 год, которыми предусмотрено увеличить на 1 млрд. грн. средства Резервного фонда с целью направления их на профилактику и лечение больных гриппом.

Законом определено, что распорядителем этих средств будет Министерство здравоохранения.