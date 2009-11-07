Во Франции от гриппа A/H1N1 скончалось 30 человек

Число больных гриппом A/H1N1, скончавшихся в континентальной Франции, достигло 30 человек, но только двое из них были без дополнительных факторов риска, говорится в распространенном в субботу коммюнике Института санитарного надзора страны, сообщает РИА Новости.

Только с 3 ноября в континентальной Франции зарегистрировано восемь новых случаев гибели людей, зараженных гриппом A/H1N1. "С начала эпидемии в реанимацию попали 155 пациентов в тяжелом состоянии", - утверждает Институт. При этом более половины случаев госпитализации и гибели больных приходятся на последние три недели.

Институт санитарного надзора констатировал начало эпидемии гриппа A/H1N1 во Франции 15 сентября. Кампания по вакцинации граждан началась 20 октября, сейчас прививки делают сотрудникам больниц. 12 ноября в стране откроются центры по вакцинации и прививать начнут по очереди все категории населения. При этом, согласно опросам, только 21% французов готовы на вакцинацию, тогда как 76% не намерены делать прививку.