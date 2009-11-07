Информация ВОЗ о новых вспышках гриппа в Украине - только прогноз

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что информацию Всемирной организации здравоохранения о возможности еще двух вспышек гриппа A/H1N1 в Украине не нужно воспринимать в качестве неизбежного факта, поскольку она носит исключительно прогнозный характер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Ужгороде после посещения Закарпатской областной инфекционной больницы.

«Это далеко не факт. Прогнозы и по другим вирусам, которые давались раньше (ВОЗ), они не всегда оправдывались», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что если в Украине будет верно выстроена система защиты, в частности, в больницах будет необходимый запас лекарственных средств, налажена система информирования людей о профилактических мерах, то серьезных вспышек можно будет избежать.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что на сегодняшний день результаты предпринятых мер по борьбе с эпидемией гриппа в западных регионах Украины дают основание заключить, что Украина абсолютно готова к борьбе с эпидемией. «Я считаю, что Украина абсолютно готова к таким вызовам, и она может останавливать такие спонтанные процессы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также поблагодарила руководство Закарпатской областной инфекционной больницы за высокий уровень работы врачей в условиях эпидемии.

В свою очередь, начальник управления охраны здоровья Закарпатской облгосадминистрации Василий СКРИП отметил, что ситуация с заболеванием гриппом в области начинает постепенно стабилизироваться и темпы увеличения больных существенно сократились. «Прирост заболеваемости у нас значительно снизился. Если 29-30 октября у нас каждый день число больных увеличивалось на 100%, то за последние сутки увеличение меньше чем на 20%. То есть, я считаю, что мы стабилизируемся. Другое дело, очевидно, количество больных уменьшается, однако тяжесть заболевания не уменьшается», - сказал В.СКРИП.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в Закарпатской области лабораторные исследования не подтвердили ни одного случая заболевания калифорнийским гриппом.

«Пока все движется в границах сезонного гриппа обычного, и в границах ОРВИ. Осложнения и два умерших – это все от обычного гриппа и осложнений в результате пневмонии. Поэтому можно сказать, что самая страшная инфекция, с которой борется весь мир, и борется успешно и эффективно, сегодня до Закарпатской области, слава Богу, не дошла», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, руководитель бюро ВОЗ в Украине Игорь ПОКАНЕВИЧ отметил, что по оценкам организации, в Украине, как и во всем мире, будет три волны гриппа A/H1N1: первая – сейчас, вторая – весной, а третья – осенью следующего года.