В США приспущены флаги над Белым домом

Президент США Барак Обама приказал приспустить флаги на Белым домом и другими федеральными зданиями в память о трагедии на военной базе в Техасе.

В четверг военный психиатр, майор Малик Хасан устроил стрельбу на территории военной базы "Форт-Худ", в результате погибли 13 человек и 30 получили ранения. Сам стрелок тоже получил несколько пулевых ранений, в настоящее время он находится под стражей в военном госпитале, его состояние оценивается как стабильное. "В память о погибших в "Форт-Худ"я приказал наполовину приспустить флаги над Белым домом и другими федеральными зданиями.

Они останутся так с нынешнего момента и до Дня ветеранов, отмечаемого в следующую среду", - сказал Обама в традиционном субботнем радио- и интернет-обращении. По словам американского президента, произошедшая в четверг трагедия была одной из самых страшных, когда-либо происходивших на американских военных базах. "И хотя мы видели все худшие проявления человеческой натуры, мы также увидели лучшее, что есть у Америки. Мы видели солдат и гражданских лиц, равно готовых помочь павшим товарищам, срывающих изрешеченную пулями одежду, чтобы помочь раненым, использовавших одежду как жгуты...", - сказал президент США. Обама вновь выразил соболезнования семьям жертв трагедии и пообещал, что его администрация проконтролирует тщательное расследование инцидента. "Это акт насилия, который был бы душераздирающим, где бы в Америке он ни случился. Это преступление, которое потрясло бы нас независимо от того, были ли жертвы американцами или людьми любого другого происхождения. Но это... еще более возмутительное (событие) из-за того, где оно произошло, и из-за того, что жертвами оказались защитники родины", - подчеркнул президент США.