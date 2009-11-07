Медведев надеется, что новый глава Украины будет более прагматичным

Президент России Дмитрий Медведев выразил надежду, что в результате выборов к власти на Украине придет человек, готовый развивать прагматичные отношения с РФ.

"Через некоторое время на Украине состоятся выборы. Я надеюсь, что в конечном счете у руля этого государства встанут силы, более прагматично настроенные по отношению к нашим контактам", - сказал Медведев в интервью представителям немецкого журнала "Шпигель".