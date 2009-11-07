Тимошенко выступает за отмену рекламы лекарств на телевидении

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступает за отмену рекламы лекарственных препаратов на телевидении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совещании в Закарпатской облгосадминистрации, посвященном вопросам борьбы с эпидемией гриппа.

«Я считаю недопустимой рекламу лекарственных средств на телевидении», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она подчеркнула, вводить такой запрет может на законодательном уровне Верховная Рада.

Вместе с этим, премьер подчеркнула, что ввести отмену рекламы лекарств на телевидении будет достаточно сложно. «Это зарабатывание денег телевизионными каналами, и там серьезное лобби, которое не так просто преодолеть в парламенте», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.