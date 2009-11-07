На Украине завершилось выдвижение кандидатов в президенты. ЦИК прекратил прием документов от потенциальных претендентов. Последними это успели сделать мэр Ужгорода Сергей Ратушняк, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия Витренко и председатель Народно-демократической партии Людмила Супрун, сообщили в секретариата Центризбиркома. Процедура регистрации с учетом возможных судебных обжалований от тех, кому ЦИК отказал, продлится до 13 ноября.

На сегодняшний день список официальных кандидатов в президенты состоит из 16 человек. Это юрист Олег Рябоконь, экс-министр обороны Анатолий Гриценко, спикер Верховной Рады Владимир Литвин, его предшественник на этом посту Арсений Яценюк, лидер компартии Петр Симоненко, банкир Сергей Тигипко, депутат парламента Инна Богословская, лидер Украинской народной партии Юрий Костенко, глава объединения "Свобода" Олег Тягнибок, бизнесмены Михаил Бродский и Александр Пабат, лидер Соцпартии Александр Мороз, гражданин Василий Протывсих, нынешний глава государства Виктор Ющенко и два фаворита выборов - лидер Партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко.

В случае регистрации, в этом списке окажутся Ратушняк, Витренко и Супрун. При любом раскладе количество кандидатов в президенты будет меньше, чем в 2004 году, когда в избирательные бюллетени было включено 24 человека.

Президентские выборы назначены на 17 января будущего года, но уже сейчас из президентского секретариата и подчиненного ему Совбеза прозвучали предложения перенести голосование на 30 мая в связи с эпидемией гриппа на Украине.