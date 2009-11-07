Регионы Украины отметили 92-ю годовщину октябрьской революции

В Симферополе около тысячи человек приняли участие в демонстрации к 92-й годовщине Октябрьской социалистической революции.

Как передает корреспондент УНИАН, активисты КПУ, "Союза левых сил", Блока Грача, ветеранов, детей войны, героев соцтруда и школьников в пионерских галстуках прошли по центральному проспекту Кирова до набережной реки Салгир. Они возложили цветы к памятнику Ленину и к памятнику «Выстрел в спину» на Советской площади. Демонстранты шли под трнанспорантами: "Да здравствует Великий Октябрь!", "Кризис - не за наш счет!", красными знаменами и флагами своих политсил, скандируя: "Ура!".

В районе набережной коммунисты открыли памятник первому секретарю крымского обкома КПУ (1961-1967) Ивану Лутаку и мемориал 97-ми героям соцтруда, жившим и работавшим в Крыму, а также запустили в небо белых голубей.

В Полтаве около 300 человек приняли участие в акции к 92-й годовщине Октябрьской революции

В Полтаве около 300 человек приняли участие в акции к 92-й годовщине Октябрьской революции, в частности, возложив цветы к памятнику Ленину.

Как передает корреспондент УНИАН, к ним с поздравительной речью обратился первый секретарь обкома КПУ Александр МАСЕНКО.

Он заявил, что в этом году в связи с повышенным уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ коммунисты решили не устраивать в Полтаве массовых мероприятий, а ограничиться только возложением цветов.

«Мы не приглашали сюда наших сторонников. Кто знал, тот пришел сам», - сказал А.МАСЕНКО.

Перед памятником Ленину на протяжении часа транслировалась музыка советских времен.

В Херсоне около 100 человек отметили 92-ю годовщину Октябрьской революции.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции - преимущественно пожилые люди - под несколькими партийными флагами собрались на центральный площади Херсона - площади Свободы, где возложили цветы к памятнику Ленину.

Во время акции из громкоговорителей двух «Газелей» с символикой КПУ звучали песни советских времен.

Возложив цветы, люди разошлись. Мероприятие продолжалось около 30 минут.