На Красной площади в Москве состоялся парад и проехали танки

На Красной площади состоялось торжественное шествие, посвященное 68-летию исторического парада 7 ноября 1941 года. передают Вести.ру .

Шествие прошло в два этапа. Сначала промаршировали кадеты, активисты военно-патриотических клубов и поисковых отрядов. А во второй - исторической - части по площади прошли военные, одетые в форму времен Великой Отечественной. Кроме того, проехали два знаменитых танка Т-34. А главными зрителями шествия стали сорок пять ветеранов - те, кто 7 ноября 1941 года после парада отправились на фронт.