На Красной площади в Москве состоялся парад и проехали танки
14:30, 07 ноября 2009Разное
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В память о параде 1941 г.
На Красной площади состоялось торжественное шествие, посвященное 68-летию исторического парада 7 ноября 1941 года. передают Вести.ру .
Шествие прошло в два этапа. Сначала промаршировали кадеты, активисты военно-патриотических клубов и поисковых отрядов. А во второй - исторической - части по площади прошли военные, одетые в форму времен Великой Отечественной. Кроме того, проехали два знаменитых танка Т-34. А главными зрителями шествия стали сорок пять ветеранов - те, кто 7 ноября 1941 года после парада отправились на фронт.
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