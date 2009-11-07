Кабмин вскоре примет комплексную программу вакцинации населения

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство вскоре примет комплексную программу вакцинации населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на совещании в Закарпатской облгосадминистрации по вопросам борьбы с эпидемией гриппа и ОРВИ.

«В Украине нужно разработать четкую систему вакцинации населения. Мы собрали специальную комиссию из специалистов. Они абсолютно точно ориентируются в мероприятиях по вакцинации, которые нужны для обеспечения формирования стойкого иммунитета», - уточнила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер добавила, что вчера состоялось третье заседание такой комиссии, во время которого было принято решение о необходимости разработки комплексной программы вакцинации населения. И она вскоре будет вынесена на рассмотрение Кабинета министров.

«Я считаю, что должна быть четкая система вакцинации. К сожалению, у нас продолжается дискредитация этих процессов. Большинство людей не воспринимают вакцинацию как таковую. И это несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения заявляет, что альтернативы вакцинации не существует. Она должна быть, но на профессиональном уровне и высококачественными препаратами. Должна быть целая стратегия в этом вопросе», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, нужно и украинские вакцины изготовлять, потому что для этого есть свои специалисты, есть оборудование.