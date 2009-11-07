Главное на 7 ноября

Хроника дня *** Главные новости дня: число жертв эпидемии гриппа на 6 ноября возросло до 135 человек; в регионах Украины отметили 92-ю годовщину октябрьской революции; инфляция на Украине по итогам 10 месяцев составила 10,1%; в Шотландии проходит заседание министров финансов "двадцатки"

Эпидемия гриппа: число жертв эпидемии гриппа на 6 ноября возросло до 135 человек

Число жертв эпидемии гриппа по состоянию на 6 ноября возросло до 135 человек. Об этом сообщает в субботу сайт Минздрава.

Больше всего жертв гриппа во Львовской области - 57 человек. Кроме того, 20 человек умерли от гриппа в Ивано-Франковской области, 17 - в Тернопольской, 14 - в Черновицкой, пять - в Хмельницкой, по четыре - в Волынской и Ровенской, по два - в Закарпатской и Винницкой. Все эти области находятся на западе Украины. Между тем эпидемия распространяется и в другие регионы страны. Так, в Киевской области зарегистрированы два летальных исхода, по одному - в Донецкой, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской областях, а также в Крыму и Киеве. Всего с начала эпидемии заболели 871 тысяча 37 человек, 39 тысяч 603 человека госпитализированы. В сообщении не говорится о количестве случаев заболевания гриппом A/H1N1. Накануне Минздрав сообщал о 32 случаях свиного гриппа и 14 подтвержденных смертях от него.

Тимошенко просит Ющенко срочно подписать закон о выделении 1 млрд. грн .

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО как можно быстрее подписать закон о выделении 1 млрд. грн. для борьбы с эпидемией гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Ужгороде после посещения Закарпатской областной инфекционной больницы.

«Я обращаюсь к Президенту с просьбой срочно подписать этот закон и дать возможность получить правительству, Министерству здравоохранения этот миллиард гривень», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что отсутствие этих денег сильно затормозит процедуры закупки лекарств и медицинской техники для борьбы с гриппом.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила обеспокоенность тем, что Президент не подписывает этот закон уже в течение 3-х дней. «Мы передали три дня назад этот закон, и пока еще он не подписан», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2009 год, которыми предусмотрено увеличить на 1 млрд. грн. средства Резервного фонда с целью направления их на профилактику и лечение больных гриппом.

Законом определено, что распорядителем этих средств будет Министерство здравоохранения.

Правительство вскоре примет комплексную программу вакцинации населения

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство вскоре примет комплексную программу вакцинации населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на совещании в Закарпатской облгосадминистрации по вопросам борьбы с эпидемией гриппа и ОРВИ.

«В Украине нужно разработать четкую систему вакцинации населения. Мы собрали специальную комиссию из специалистов. Они абсолютно точно ориентируются в мероприятиях по вакцинации, которые нужны для обеспечения формирования стойкого иммунитета», - уточнила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер добавила, что вчера состоялось третье заседание такой комиссии, во время которого было принято решение о необходимости разработки комплексной программы вакцинации населения. И она вскоре будет вынесена на рассмотрение Кабинета министров.

«Я считаю, что должна быть четкая система вакцинации. К сожалению, у нас продолжается дискредитация этих процессов. Большинство людей не воспринимают вакцинацию как таковую. И это несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения заявляет, что альтернативы вакцинации не существует. Она должна быть, но на профессиональном уровне и высококачественными препаратами. Должна быть целая стратегия в этом вопросе», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, нужно и украинские вакцины изготовлять, потому что для этого есть свои специалисты, есть оборудование

Тимошенко обещает врачам доплату за сверхнормативную работу

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что уже в понедельник, 9 ноября, Кабинет министров выделит средства для оплаты сверхнормативной работы врачей в условиях эпидемии гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня на совещании в Закарпатской облгосадминистрации, посвященном теме борьбы с эпидемией гриппа.

«Мы в понедельник уже выделяем дополнительные деньги за сверхнормативную работу медицинского персонала, всех врачей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что деньги будут выделены областным госадминистрациям, которые, в свою очередь, будут распределять их по медицинским учреждениям.

«Я думаю, что если мы сравним в итоге цифры, которые прогнозировались для Украины ВОЗ, и которые в результате командной работы всей страны в итоге будут, мы просто с вами увидим, сколько жизней мы сохранили гражданам Украины благодаря вашей и нашей совместной работе – благодаря работе всех лечебных учреждений», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к врачам, присутствующим на совещании.

Тимошенко: информация ВОЗ о новых вспышках гриппа в Украине - только прогноз

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что информацию Всемирной организации здравоохранения о возможности еще двух вспышек гриппа A/H1N1 в Украине не нужно воспринимать в качестве неизбежного факта, поскольку она носит исключительно прогнозный характер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Ужгороде после посещения Закарпатской областной инфекционной больницы.

«Это далеко не факт. Прогнозы и по другим вирусам, которые давались раньше (ВОЗ), они не всегда оправдывались», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что если в Украине будет верно выстроена система защиты, в частности, в больницах будет необходимый запас лекарственных средств, налажена система информирования людей о профилактических мерах, то серьезных вспышек можно будет избежать.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что на сегодняшний день результаты предпринятых мер по борьбе с эпидемией гриппа в западных регионах Украины дают основание заключить, что Украина абсолютно готова к борьбе с эпидемией. «Я считаю, что Украина абсолютно готова к таким вызовам, и она может останавливать такие спонтанные процессы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также поблагодарила руководство Закарпатской областной инфекционной больницы за высокий уровень работы врачей в условиях эпидемии.

В свою очередь, начальник управления охраны здоровья Закарпатской облгосадминистрации Василий СКРИП отметил, что ситуация с заболеванием гриппом в области начинает постепенно стабилизироваться и темпы увеличения больных существенно сократились. «Прирост заболеваемости у нас значительно снизился. Если 29-30 октября у нас каждый день число больных увеличивалось на 100%, то за последние сутки увеличение меньше чем на 20%. То есть, я считаю, что мы стабилизируемся. Другое дело, очевидно, количество больных уменьшается, однако тяжесть заболевания не уменьшается», - сказал В.СКРИП.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в Закарпатской области лабораторные исследования не подтвердили ни одного случая заболевания калифорнийским гриппом.

«Пока все движется в границах сезонного гриппа обычного, и в границах ОРВИ. Осложнения и два умерших – это все от обычного гриппа и осложнений в результате пневмонии. Поэтому можно сказать, что самая страшная инфекция, с которой борется весь мир, и борется успешно и эффективно, сегодня до Закарпатской области, слава Богу, не дошла», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, руководитель бюро ВОЗ в Украине Игорь ПОКАНЕВИЧ отметил, что по оценкам организации, в Украине, как и во всем мире, будет три волны гриппа A/H1N1: первая – сейчас, вторая – весной, а третья – осенью следующего года.

Политика: В регионах Украины отметили 92-ю годовщину октябрьской революции

В Полтаве около 300 человек приняли участие в акции к 92-й годовщине Октябрьской революции

В Полтаве около 300 человек приняли участие в акции к 92-й годовщине Октябрьской революции, в частности, возложив цветы к памятнику Ленину.

Как передает корреспондент УНИАН, к ним с поздравительной речью обратился первый секретарь обкома КПУ Александр МАСЕНКО.

Он заявил, что в этом году в связи с повышенным уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ коммунисты решили не устраивать в Полтаве массовых мероприятий, а ограничиться только возложением цветов.

«Мы не приглашали сюда наших сторонников. Кто знал, тот пришел сам», - сказал А.МАСЕНКО.

Перед памятником Ленину на протяжении часа транслировалась музыка советских времен.

В Херсоне около 100 человек отметили 92-ю годовщину Октябрьской революции.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции - преимущественно пожилые люди - под несколькими партийными флагами собрались на центральный площади Херсона - площади Свободы, где возложили цветы к памятнику Ленину.

Во время акции из громкоговорителей двух «Газелей» с символикой КПУ звучали песни советских времен.

Возложив цветы, люди разошлись. Мероприятие продолжалось около 30 минут.

На Красной площади в Москве состоялся парад и проехали танки

На Красной площади состоялось торжественное шествие, посвященное 68-летию исторического парада 7 ноября 1941 года. передают Вести.ру .

Шествие прошло в два этапа. Сначала промаршировали кадеты, активисты военно-патриотических клубов и поисковых отрядов. А во второй - исторической - части по площади прошли военные, одетые в форму времен Великой Отечественной. Кроме того, проехали два знаменитых танка Т-34. А главными зрителями шествия стали сорок пять ветеранов - те, кто 7 ноября 1941 года после парада отправились на фронт.

В США приспущены флаги над Белым домом

Президент США Барак Обама приказал приспустить флаги на Белым домом и другими федеральными зданиями в память о трагедии на военной базе в Техасе.

В четверг военный психиатр, майор Малик Хасан устроил стрельбу на территории военной базы "Форт-Худ", в результате погибли 13 человек и 30 получили ранения. Сам стрелок тоже получил несколько пулевых ранений, в настоящее время он находится под стражей в военном госпитале, его состояние оценивается как стабильное. "В память о погибших в "Форт-Худ"я приказал наполовину приспустить флаги над Белым домом и другими федеральными зданиями.

Они останутся так с нынешнего момента и до Дня ветеранов, отмечаемого в следующую среду", - сказал Обама в традиционном субботнем радио- и интернет-обращении. По словам американского президента, произошедшая в четверг трагедия была одной из самых страшных, когда-либо происходивших на американских военных базах. "И хотя мы видели все худшие проявления человеческой натуры, мы также увидели лучшее, что есть у Америки. Мы видели солдат и гражданских лиц, равно готовых помочь павшим товарищам, срывающих изрешеченную пулями одежду, чтобы помочь раненым, использовавших одежду как жгуты...", - сказал президент США. Обама вновь выразил соболезнования семьям жертв трагедии и пообещал, что его администрация проконтролирует тщательное расследование инцидента. "Это акт насилия, который был бы душераздирающим, где бы в Америке он ни случился. Это преступление, которое потрясло бы нас независимо от того, были ли жертвы американцами или людьми любого другого происхождения. Но это... еще более возмутительное (событие) из-за того, где оно произошло, и из-за того, что жертвами оказались защитники родины", - подчеркнул президент США.

Финансы:Инфляция на Украине по итогам 10 месяцев 2009 года составила 10,1%

Об этом сегодня сообщает Государственный комитет статистики. Таким образом годовой прогноз, заложенный в госбюджете этого года - 9,5% - превышен более, чем на 0.5%.

"В октябре по отношению к сентябрю повышение цен на потребительском рынке составило только 0,9%. В целом, по итогам десяти месяцев потребительские цены сформировались на уровне 10,1%", - говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики Украины.

Бюджет Украины на 2009 год был утвержден с прогнозом годовой инфляции на уровне 9,5%. Всемирный банк считает, что инфляция в нынешнем году составит 13,4%. В сентябре по сравнению с августом инфляция выросла на 0,8%.

В Киеве руководство ООО не возвратило банку 1,5 млн. долл. кредита

В Киеве работники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью разоблачили должностных лиц общества с ограниченной ответственностью, которые в 2007 году получили в банке кредит в сумме 1,5 млн. дол. и не вернули его.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

В Шотландии проходит заседание министров финансов "двадцатки"

По данным Би-би-си, на саммите министров финансов "большой двадцатки", который открывается в шотландском Сент-Эндрюсе, наметились разногласия о способах преодоления глобального экономического кризиса и методах борьбы с изменением климата.

Некоторые страны, в том числе США, Япония и Германия, предлагают прекратить практику государственных вливаний в экономику для стимуляции ее роста.

Однако Великобритания, все еще переживающая рецессию, призывают не торопиться с подобными решениями.

"Пока мы не уверены в том, что восстановление мировой экономики стало постоянным и устойчивым, - сказал в пятницу британский министр финансов Алистер Дарлинг. – Когда все закончится, мы должны координировать нашу реакцию на окончание кризиса – также, как координировали ответ на рецессию".

"При составлении этих планов мы обязаны учитывать, что самая большая опасность – это прекращение поддержки еще до того, момента, как восстановление экономики станет реальным", - добавил Дарлинг.

Существуют также опасения относительно стабильности государственных финансов стран "двадцатки". По подсчетам Международного валютного фонда, к 2014 году государственный долг наиболее развитых стран G20 достигнет 118% их ежегодного ВВП.

Фонд утверждает, что для возвращения к безопасным с его точки зрения долговым показателям развитые страны должны будут в течение нескольких лет сокращать расходы и повышать налоги.

Кроме того, нерешенной остается и проблема огромных премий работникам банковского сектора. Франция настаивает на ограничении бонусов банкирам, однако в этом году многие сотрудники финансового сектора Британии вновь получат значительные суммы в качестве вознаграждения за прибыльную работу в течение года.

Многие считают, что одной из главных причин финансового кризиса была безответственная политика банков, которые поощряли своих работников к крайне рискованным операциям и получению быстрой прибыли.

"Я надеюсь, можно приложить несколько больше усилий, чтобы как следует закрепить нашу позицию: мы хотим прекратить излишества, прекратить злоупотребления и остановить бонусы, которые выдаются в награду за риск", - сказала Би-би-си министр финансов Франции Кристин Лагард.

Бизнес-обозреватель Би-би-си также сообщает, что министры "двадцатки" не соглашаются о том, где лучше обсуждать проблемы финансирования борьбы с глобальным потеплением.

Некоторые страны предлагают поговорить об этом на встречах G20 – и таким образом обеспечить успех глобального саммита в Копенгагене, где должна обсуждаться замена Киотскому протоколу об ограничении вредных выбросов.

Однако в ноябре правительство Великобритании заявило, что, по его прогнозам, в этом году вряд ли удастся принять обязательное к исполнению климатическое соглашение; по мнению Лондона, подобный документ можно подготовить только через год. Поэтому Британия предлагает обсуждать климатические проблемы на уровне Объединенных Наций.

Судя по всему, некоторые страны не торопятся определять свою позицию по этому поводу и ожидают, пока свое слово скажут США.

Вместе с тем, официальный Вашингтон сейчас занят решением важнейших внутренних проблем - таких как реформа системы здравоохранения – и это значит, что американские чиновники не будут торопиться с конкретными обещаниями относительно своих действий в области климата.

Премьер Британии предостерегает от сворачивания антикризисных мер

Премьер-министр Великобритании Гордон Браун предостерег страны "большой двадцатки" (G20) от поспешного сворачивания мер по антикризисной поддержке экономики, передает корреспондент РИА Новости.

Британский премьер в субботу выступил перед участниками встречи финансовой "двадцатки" в Шотландии, главной темой которой является выработка механизма постепенного отказа от программ господдержки экономики в условиях кризиса. Браун напомнил, что на саммите лидеров G20 в Питтсбурге был одобрен план действий по стимулированию посткризисного экономического роста. "На сегодняшней встрече мы должны начать воплощать рамочную программу, принятую в Питтсбурге. Сегодня вы можете заложить основы нового экономического управления... и начать реализацию плана стимулирования роста, который мы согласовали", - сказал британский премьер, обращаясь к главам финансовых ведомств и центробанков стран G20.

Он отметил, что в краткосрочной перспективе необходимо продолжать начатые меры по стабилизации экономики, а в среднесрочной - провести постепенное сокращение бюджетных дефицитов, возникших в экономиках ряда стран.

Ряд стран, где уже наблюдаются признаки экономического роста, например США, Япония, Германия, Франция, выступают за более скорый отказ от антикризисных программ. Другие страны, например Великобритания и Россия, где объем этих программ достаточно велик, считают, что "exit strategy" не должна быть поспешной. "Несмотря на то, что наметившиеся признаки экономического восстановления дают почву для осторожного оптимизма, они не являются причиной для преждевременного завершения экономического стимулирования", - подчеркнул Браун. По его словам, устойчивый экономический рост "окажется под угрозой, если резко урезать финансирование и инвестиции, которые поддерживают людей и бизнес в самый сложный период".

Бизнес: В Англии растет число частных банкротств

Рекордное число жителей Англии и Уэльса было объявлено неплатежеспособным в третьем квартале 2009 года. Таковы данные Службы по делам о несостоятельности. сообщает ВВС.

За июль-сентябрь в стране было зарегистрировано 35 242 персональных банкротства. Это на 28% больше, чем в том же квартале прошлого года, и на 6,6% больше, чем во втором квартале нынешнего.

Эта статистика продолжила тенденцию нынешнего года: ранее уже сообщалось о рекордном росте личных банкротств.

Однако для предпринимательского сектора новости более обнадеживающие: в третьем квартале было зафиксировано 4 716 ликвидаций компаний, что на 4,7% меньше, чем кварталом ранее.

Вместе с тем число корпоративных банкротств в Англии и Уэльсе в третьем квартале было все же на 14,6% выше, чем в тот же период год назад.

В немалой степени рекордное число случаев частной несостоятельности вызвано тем, что в ходе рецессии многие лишились работы - при том, что должны были платить по различного рода кредитам.

Плюс к тому ударил банковский кризис, вследствие которого сократились объемы дешевых кредитов, и у людей не оказалось возможности "перехватить" денег для выплаты ближайших долгов. Застой на рынке недвижимости также лишил их возможности продать жилье или взять наличные под часть стоимости дома.

В Англии и Уэльсе существует несколько форм объявления несостоятельности - банкротство, личное добровольное соглашение (Individual Voluntary Arrangements, IVAs), а с апреля и предписание о списании долгов (Debt Relief Orders, DROs).

По последним данным, чуть более 18 тыс человек избрали процедуру банкротства, 12,5 тыс человек - IVA, и 4,5 тыс - DRO, новую процедуру, которая была введена только в апреле нынешнего года.

"Эти данные ужасающие, хотя и не неожиданные. И, к сожалению, конца этому не видно", - говорит Луиз Бриттан из бухгалтерской фирмы Deloitte.

В эти цифры еще не включены лица, столкнувшиеся с неконтролируемым ростом задолженности и обратившиеся за помощью в упорядочивании выплат.

"Эти данные привлекают внимание к растущей проблеме задолженности в стране, однако они не отражают всех масштабов долгового ярма в Британии", - говорит Джессика Браун, сотрудница сайта talkaboutdebt.co.uk.

"Хотя довольно много людей подают заявки на помощь в упорядочивании долгов, никакой централизованной системы их учета нет, и в общую статистику они не включаются. То есть, в принципе, цифры, о которых мы говорим, это, возможно, только верхушка айсберга", - говорит Джессика Браун.

По ее словам, банкротство и долги становятся для людей своего рода клеймом - и многие не хотят признавать себя несостоятельными.

Транспорт: Глава европейского подразделения GM переходит в Tata Motors

Глава европейского подразделения корпорации General Motors Форстер, покинувший свой пост в знак протеста против решения не продавать Opel, может перейти на работу в индийский автоконцерн Tata Motors. Об этом сегодня сообщает "Немецкая волна".

Карлу-Петеру Форстеру, ушедшему с поста главы европейского подразделения корпорации General Motors (GM) в знак протеста против решения Детройта не продавать Opel, предложена работа в индийском автоконцерне Tata Motors. Уже ведутся интенсивные переговоры о конкретной должности и объеме полномочий, сообщает в субботу, 7 ноября, еженедельник Focus со ссылкой на неназванные источники. По сведениям издания, решение будет принято в ближайшее время. Ранее представители GM официально подтвердили отставку своего топ-менеджера.

Комментируя уход Форстера, глава GM Фриц Хендерсон подчеркнул, что других перестановок в руководстве Opel не будет, отмечает агентство dpa. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в отставку будет отправлен глава компании Ханс Демант (Hans Demant). По словам Хендерсона, обновленная команда управленцев Opel/Vauxhall будет представлена в ближайшие дни или недели. В то же время он воздержался от ответа на вопрос о том, в каких масштабах планируются увольнения на заводах Opel. Ранее заместитель главы GM Джон Смит заявил, что в Европе будет сокращено 10 000 рабочих мест, то есть каждое пятое.

Между тем правительство Германии напомнило, что в Берлине ожидают от Детройта новой концепции санации Opel. После ее получения будет принято решение о дальнейших действиях. Накануне на четырех германских заводах концерна были проведены акции протеста. Выступавшие на митингах профсоюзные лидеры подчеркивали, что трудовые коллективы не согласны с планами санации Opel, так как они предусматривают закрытие заводов и массовое сокращение рабочих мест. В ответ представители Детройта пригрозили, что в случае несогласия советов трудовых коллективов с планами GM, предприятия Opel могут быть объявлены банкротами.

ТВ: Тимошенко выступает за отмену рекламы лекарств на телевидении

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступает за отмену рекламы лекарственных препаратов на телевидении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совещании в Закарпатской облгосадминистрации, посвященном вопросам борьбы с эпидемией гриппа.

«Я считаю недопустимой рекламу лекарственных средств на телевидении», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она подчеркнула, вводить такой запрет может на законодательном уровне Верховная Рада.

Вместе с этим, премьер подчеркнула, что ввести отмену рекламы лекарств на телевидении будет достаточно сложно. «Это зарабатывание денег телевизионными каналами, и там серьезное лобби, которое не так просто преодолеть в парламенте», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.