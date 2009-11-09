Словакия закрыла границу с Украиной

Республика Словакия приняла решение оставить открытым только один пограничный переход на границе с Украиной.

Причина такого решения связана с опасностью распространения гриппа А/H1N1, передает Би-би-Си.

На единственном контрольно-пропускном пункте в Вишне-Немецке будут дежурить словацкие врачи, которым позволено не пропускать людей через границу, если у них обнаружатся симптомы гриппа A/H1N1.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, число умерших от последствий гриппа и ОРВИ в Украине возросло до 144 человек.

С начала эпидемии в стране гриппом и ОРВИ заболели 936 тыс. 804 человека, в том числе за последние сутки 65 тыс. 813 человек. Эпидемический порог превышен в 15 областях страны, приблизились к эпидемпорогу 11 регионов.